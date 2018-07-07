Бритье наголо:почему мужчинам не стоит это делать

В последнее время бритая голова у мужчин стала чрезвычайно модной. Знаменитые актеры, певцы, спортсмены с легкостью избавляются от наскучившей шевелюры. Несомненно, такая прическа имеет много плюсов: ей не требуется такой тщательный уход, да и кожа головы меньше потеет. А волосы при желании можно и снова отрастить. Но так ли это на самом деле?

Пути назад не будет?

Бритье головы — это более опасная процедура, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что, по мнению трихологов, в процессе бритья можно запросто повредить волосяные луковички. Поэтому если после бритья вы снова решите отрастить волосы, их количество и состояние могут оказаться не такими, как прежде. В этой связи медики советуют не бриться самостоятельно, а доверить это дело профессионалу. В противном случае пути назад может уже и не быть.

А что касается расхожего утверждения о том, что после бритья волосы растут лучше, то ученые заверяют, что это всего лишь миф. Ведь цвет волос, их толщина, количество и другие признаки заложены на генном уровне, а изменить ген бритьем, конечно, невозможно.

Повреждение кожи

Кроме волосяных фолликул, при бритье головы можно повредить и кожу. И это не так безобидно, как кажется. При невыполнении элементарных норм гигиены через незначительные ранки в кровь может попасть любая инфекция. Недаром многие врачи сравнивают бритье головы с хирургической операцией и предостерегают мужчин от подобной самодеятельности.

Но даже если бритье прошло успешно, за лысиной необходим не меньший уход, чем за волосами. По заверениям косметологов, частое бритье будет неизменно сушить нежную кожу головы, поэтому ее необходимо увлажнять специальными средствами. В противном случае кожа на голове начнет шелушиться, что, согласитесь, будет выглядеть не очень эстетично.

Солнце — ваш враг!

Если вы решили побрить голову наголо, приготовьтесь к тому, что вам придется носить головной убор. Ведь наличие волос на голове — это не каприз природы, а необходимый элемент, защищающий кожу от вредного воздействия ультрафиолета. А ваш неприкрытый череп солнечные лучи будет просто притягивать.

Ученые уже давно установили, что загар является одним из самых частых факторов, вызывающих рак кожи. Так 90% случаев заболевания меланомой в мире обусловлено воздействием УФ-излучения. Именно поэтому Всемирная Организация здравоохранения включило данный вид излучения в список канцерогенов.

И холод тоже…

Лишив себя волос, вы лишаете себя и защиты от переохлаждения. Поэтому шапку вам придется носить и зимой, и осенью, и весной. Трихологи говорят, что именно холод является первопричиной нарушения питания волосяных луковиц. Конечно, это не имеет значения, если ваша голова побрита. А если вы решите вернуться к своей шевелюре, что тогда?

Кроме того переохлаждение головы влечет за собой множество недугов. Это и головная боль, гайморит, и отит, и синусит, и тонзиллит, и снижение слуха, и невралгия троичного нерва. Так что не зря говорят: «Семь раз отмерь — один отрежь!»

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