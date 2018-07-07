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Звезды, которые ходили с дредами, но вовремя одумались
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Звезды, которые ходили с дредами, но вовремя одумались 

SNCmedia.ru 42 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли давно живет по принципу «в жизни нужно попробовать все». У голливудской актрисы была бурная молодость, во время которой она соглашалась порой на самые невероятные эксперименты. Так, для роли в фильме «Угнать за 60 секунд» Энджи сделали дреды. Правда, они были не совсем настоящими: волосы просто закручивали в жгуты и фиксировали при помощи геля для волос.
Рианна
Рианна решила добавить образу немного дерзости в 2016 году, когда мода на дреды уже прошла. Со стороны такая прическа выглядела так, будто на голову певицы приземлился огромный паук, который успел захватить ее сознание. Хорошо, что Рири вовремя одумалась и отказалась от спутанных прядей.
Леди Гага
Леди Гага и эпатаж — слова-синонимы, поэтому ей дреды были вполне свойственны. Только вот к выбору прически Королева монстров подошла с присущим ей максимализмом. Певица захотела, чтобы волосы были максимально длинными и объемными. И как только она умудрялась носить на себе такую копну?
Шакира
Накануне тура в поддержку альбома She Wolf Шакира, кажется, вдохновилась примером Анджелины Джоли. Латиноамериканская красотка решила не портить волосы настоящими дредами и сделала имитацию, воспользовавшись старым проверенным способом — закрученные пряди + средство для фиксации. Получилось недурно, но и не здорово.
Пинк
Пинк всегда была бунтаркой: это проявлялось и в творчестве, и в выборе одежды, и в постоянной смене имиджа. Был период, когда звезда носила розовые дреды. При этом она умоляла не сравнивать ее с Барби или Бритни Спирс. Все кукольное и девчачье у нее ассоциировалось именно с ними.
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