15 стильных укладок за одну минуту: мы проверили, это работает!

Проверено на себе: мы попросили обычных девушек последовать советам стилистов и сделать эти модные прически. Получилось у всех!

Цветик-семицветик

Возьми две пряди на висках и завяжи в хвостик по центру затылка. Заплети косичку и пальцами ослабь петли с одной стороны. Оберни косичку вокруг хвостика и зафиксируй кончик невидимкой.

Ракушка с хвостиком

Раздели волосы на две равные части: верхнюю и нижнюю. Собери нижнюю в хвостик. Оставшиеся свободными волосы раздели на левую и правую половинки. Возьми одну из них и положи поверх хвостика, зафиксируй невидимкой. Проделай то же самое с оставшейся частью и заколи невидимкой. Готово!

Кудряшка Сью Собери волосы в хвост на макушке и раздели его на равные части. Возьми первую половинку, и широким жгутом накрути на плойку. Подержи немного, отпусти, но не расчесывай. Потом повтори со второй частью хвоста. Дай волосам полностью остыть и сними резинку. Взбей локоны пальцами.

Это твист!

Возьми прядь с виска, скрути поплотнее и зафиксируй невидимкой по центру головы, оставляя конец пряди свободным. То же самое сделай с симметричной прядью с другого виска.

Двойной узел

Раздели волосы на 2 части и свяжи пряди узлом. Сделай второй узел. Просунь внутрь узла невидимку, чтобы его зафиксировать.

Простой пучок

Собери все волосы в кулак и туго скрути. Несколько раз оберни жгут вокруг центра и заколи декоративной шпилькой.

Легкие волны

Суши влажные волосы феном, скручивая их пальцами в жгутики. Слегка пройдись по кончикам волос гелем или воском для эффекта «пляжной укладки».

Хвост+коса

Раздели волосы на две равные части. Первую заплети в косу (супер, если ты уже освоила французское плетение!). Кончик косы зафиксируй тонкой резинкой. Собери все волосы в хвост. Если хочешь, спрячь резинку под нетолстой прядью.

В греческом зале

Тонкие пряди волос скрути в жгутики, делая завиток от лица к затылку. Заколи невидимками над ушами.

Двойной объем

Собери волосы в обычный «конский хвост». Приподними верхнюю часть и спрячь в основании хвоста мини-«крабик». Никто не догадается!

Односторонний взгляд

Собери и перекинь все волосы на одну сторону. Отдели и завяжи в очень низкий хвост волосы, которые растут за оголившимся ухом и шеей. Сверху прикрой свободными прядями. теперь твоя асимметричная укладка не будет пытаться рассыпаться!

Венценосная!

Возьми тонкую ленту для волос. Боковые пряди обматывай вокруг ленты на затылке. Хвостики можешь оставить свободными или тоже заправить под ленту.

Все пучком

Собери волосы в два одинаковых хвоста на затылке. Скрути каждый из них в жгут, а жгуты — между собой. Заколи шпильками.

Тройной каскад

Собери волосы в три хвостика друг над другом Продень хвостик сквозь волосы возле резинки, как будто заверни хвост вовнутрь. Продень верхние 2 хвостика в основание нижнего.

Коса 2.0 Заплети две параллельные и равные по толщине косы. Сколи их между собой невидимками с внутренней стороны. Замаскируй резинки на кончиках с помощью тонкой пряди.