Спасаемся от летней жары: 10 супер-способов

Такое желанное и долгожданное лето, порой, доставляет немало неприятных моментов. Это связано с чрезмерной жарой, когда температура воздуха на улице зашкаливает, дома накаляются, и становится сложно дышать и на природе и дома. Спастись от жары и улучшить самочувствие можно, прибегая к простым и доступным способам охладить и освежить себя и пространство вокруг.

Спасительная влага

Охладиться и даже остудить помещение поможет прохладная вода из водопровода. Есть очень простой и приятный способ справиться с летним зноем, улучшить самочувствие благодаря воде:

Душ — это самое простое, что приходит в голову и доступно каждому. Если несколько раз принять прохладный душ в течение знойного дня, то жара будет не так тягостна. Очень тяжело переживать жару именно из-за того, что мы теряем много жидкости, в том числе и через кожу, поэтому нужно ее восполнять. Кроме того, температура всей поверхности тела снижается и самочувствие улучшается.

Увлажняйте воздух в квартире. Это можно делать путем разбрызгивания прохладной воды из пульверизатора. Сегодня можно приобрести компактные пульверизаторы с вентилятором. Они имеют небольшой резервуар для воды, которая разбрызгивается вокруг или даже на лицо или иной участок тела при помощи вентилятора.

Протирайте пол и все поверхности дома тряпкой, смоченной в ледяной воде. Это хоть и ненадолго, но снизит температуру пола, стен и мебели, что повлияет и на ваше самочувствие.

Развесьте на батареях, на дверях, спинках стула увлажненные в холодной воде простыни или марли.

Можно увлажнить и шторы или занавески. Повесьте на оконный проем влажную марлю или намочите москитную сетку.

Поставьте в комнатах или в ванной тазики с прохладной водой. Они будут увлажнять воздух и слегка остужать его.

yandex_ad_1 Есть еще более радикальные способы, осуществить которые поможет морозильная камера.

Холод и лед в жару

Обычная домашняя морозильная камера поможет справиться с летним зноем. Вот несколько советов, которые улучшат самочувствие и помогут пережить жару:

Очень неприятно жарким летом ложиться спать на горячие простыни и подушки. Поэтому можно в течение некоторого времени до сна подержать простыни, пододеяльники и наволочки в морозилке.

То же самое сделайте и с носовыми платками или простой хлопковой тканью. После охлаждения ими можно протирать кожу. Кстати, на теле человека есть некоторые точки, которые отличаются наибольшим давлением, если увлажнить охлажденными салфетками именно их, то весь организм ощутит приток свежести и бодрости. Это локтевые сгибы, запястья, шея и зона под коленками.

Иногда достаточно остудить немного голову, особенно это касается тех, кто обладает пышной прической, как все тело ощутит прохладу. Это можно сделать, надев на голову, охлажденную в морозилке, кепку или панамку.

Есть еще один совет, он обычно связан с поддержанием тонуса и молодости кожи, но в жару можно использовать его для освежающих процедур. Достаточно протереть кожу кубиком льда из морозилки. Делайте это несколько раз в день.

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Можно замораживать отвар из трав, тогда улучшится не только самочувствие, но и состояние кожи.

Убираем источники тепла и света

В жаркий летний день лучше всего исключить все дополнительные источники тепла. Для этого:

Не включайте без особой надобности любые электрические приборы, духовку, плиту.

Занавесьте плотно окна, особенно если они выходят на солнечную сторону.

Эти простые советы помогут пережить с большей легкостью жаркие дни и при этом быть бодрыми, полными сил. Но есть еще одна немаловажная вещь, которую нужно учесть непременно. Это режим питья.

Что и сколько пить

Пить в жаркие дни стоит больше чем обычно. Диетологи и врачи советуют потреблять ежедневно не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Так вот летом можно увеличить этот объем до 2-2,5 литров. Но огромное значение имеет еще и то, что именно вы пьете.

Лучше всего утоляет жажду и восполняет водный баланс организма простая питьевая вода без газа и прочих добавок.

Освежиться можно водой, в которую добавлен лимон и мята. Такой прохладительный напиток подарит бодрость, свежесть и хорошее самочувствие. Можно сделать суточную дозу напитка в кувшине и оставить его в холодильнике.

yandex_ad_2 В утренний чай можно добавлять несколько капель элеутерококка. Это растение помогает справляться со стрессовыми ситуациями. Изнуряющий летний зной с недостатком влаги и кислорода — это не что иное, как стресс. Вполне достаточно будет 20 или 30 капель на чашку.

Но чаем не стоит увлекаться. Кофе, соки, сладкие воды также пить не рекомендуются. Они провоцируют обезвоживание организма, а в жару именно от этого мы и страдаем. Тем, кто не может обходиться без кофе, следует перед каждой чашкой любимого напитка и после нее выпивать по стакану воды. Это поможет сгладить сохранить водный баланс.