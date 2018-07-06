Не три глаза! Неочевидные привычки, которые портят ваше зрение

Зрение — одна из главных способностей человека воспринимать информацию. С годами и под воздействием ряда факторов умение четко видеть все вокруг может несколько ухудшаться, но некоторые повседневные привычки в состоянии угробить наше зрение.

Вредные привычки

Страсть к спиртному и табакокурению в долгосрочной перспективе чревата ухудшением зрения, особенно у людей после 50 лет. Такое воздействие ухудшает состояние сетчатки, что может привести не к самым приятным последствиям.

Макияж

Это касается прежде всего девушек, которые ежедневно наносят макияж или, что еще хуже, забывают снимать его на ночь. Тушь, подводка, тени и даже пудра — все это негативно влияет на глаза, которые являются крайне чувствительными.

Протирание

У многих имеется привычка тереть глаза, что приносит им чувство облегчения. Однако подобное воздействие в состоянии спровоцировать повреждение роговицы или даже тонких сосудов, окружающих глаза, что в итоге вредит и непосредственно зрению.

Рацион

Правильное питание является основой хорошего зрения. В частности, необходимо, чтобы в рационе в достаточном количестве имелись витамин C, E, а также омега-3. Напротив, рекомендовано сократить потребление продуктов, содержащих значительные объемы натрия, поскольку они провоцируют обезвоживание, ведущее к сухости глаз.

Профилактика

Едва ли кто-то посещает офтальмолога, пока не возникнет такая потребность или ситуация станет критической. Глаза нуждаются в регулярном осмотре со стороны специалиста, который сможет выявить даже неочевидную или начинающуюся проблему, помогая в ее решении.

Гаджеты перед сном

Перед сном многие смотрят телевизор или в экран ноутбука/смартфона, однако постоянное напряжение и потребность следить за картинками на экране утомляет глаза. В итоге может возникать сухость глаз, а без необходимого увлажнения сильно страдает зрение.

Очки

Ультрафиолетовые лучи наносят человеческому глазу серьезный вред. Не надевая солнцезащитные очки, вы подвергаете свои глаза негативному воздействию излучения, что грозит ухудшением зрения. При этом важно выбирать качественные очки, поскольку дешевые варианты обычно являются обманкой, не защищая глаза.]]>