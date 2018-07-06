Дополненная реальность: как изменить свою внешность с помощью приложений для смартфона

Приложения с эффектом дополненной реальности (augmented reality или просто AR) появились в нашей жизни не так давно, но зато крепко в ней обосновались. AR-приложения позволяют нам комбинировать реальные и виртуальные объекты (самый доступный пример — это наложение тех самых ушек собаки из SnapChat, а теперь и из Instagram, на наше лицо в экране смартфона). Но если вы хотите более серьезных трансформаций, мы подобрали и испытали на себе самые удобные приложения для смартфона, которые действительно могут помочь вам выбрать правильный цвет волос, оттенок теней и даже татуировку!

ModiFace

В 2018 году мировой лидер по производству бьюти-продуктов L’Oreal объявил о том, что покупает компанию, которая создает все самые популярные AR-приложения для индустрии красоты. Теперь, скачав приложение ModiFace, вы сможете подобрать себе полноценный макияж. Все названия продуктов, которые вы использовали в процессе создания нового образа, вы сможете увидеть на экране, запомнить их и впоследствии купить. Это, действительно, очень удобно, так как приложение соблюдает баланс цветов в вашем макияже. Так, оттенок румян и помады всегда подбирается в сочетании с оттенком теней. Как дополнительное развлечение в ModiaFace есть функции по уменьшению и увеличению бровей, носа и глаз.

Style My Hair

Когда речь заходит о смене цвета волос, все шутки отходят в сторону. Случается, что тот цвет, который мы себе представляли нам не подходит и мы судорожно начинаем перекрашивать волосы в новый цвет, тем самым сильно портя качество волос. Чтобы такого не происходило, мы предлагаем вам скачать приложение Style My Hair, где вы абсолютно безопасно, но максимально реалистично, сможете подобрать именно тот цвет волос, который подойдет вам на 100%. Для любительниц поэкспериментировать приложение также предоставляет функции по окрашиванию только кончиков волос в яркие цвета, которые в данный момент являются наиболее популярными.

Wanna Nails

Теперь вы можете заранее подобрать цвет ногтей под ваш цвет кожи (да-да, это тоже важно делать). Вы просто скачиваете приложение Wanna Nails, подносите свою руку под объектив камеры и выбираете тот цвет лака (и даже гель-лака), который вам наиболее приглянулся. Все названия фирм и оттенков указываются справа на экране. Очень удобно и экономит время на выбор цвета в салоне!

Inkhunter

Все мы хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы сделать татуировку. Если вы уже придумали то, что хотели бы набить или только перебираете варианты и стили, то AR-приложение Inkhunter поможет вам визуализировать вашу затею. Вы можете загрузить ваш вариант рисунка или выбрать альтернативы из галереи приложения, поднести ту часть тела, на которой хотели бы разместить рисунок и увидеть то, как татуировка будет на вас смотреться! Все настолько просто, но так важно при принятии такого решения.

Даже если сейчас ваше сердце не требует перемен, мы все равно советуем вам скачать эти приложения, потому что это как минимум интересно и весело.