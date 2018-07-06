5 советов как дома сделать гель-лак не хуже, чем в салоне

Гель лак — создается путем сочетания обычного лака и специального геля, у которого есть замечательное свойство — долговечность, что позволяет ему держаться на ногтях более двух недель. Процедура покрывания ногтей гель-лаком проводится в домашних условиях довольно просто, понадобится только немного времени и терпения. МедикФорум выяснил, как сделать такой маникюр самостоятельно.

В чем особенности гель-лака?

Маникюр, сделанный таким лаком, во-первых прочно и долговечно держится на ногтях, во— вторых не нужно долго ждать пока высохнут ногти, сушатся они в лампе, ну и конечно же, основное преимущество от обычного лака в том, что из его основных оттенков можно создавать новые, они все легко между собой смешиваются и приобретают нужный цвет. Снятие такого покрытия происходит довольно легко и быстро и самое не маловажное — совершенно безопасно. Гель-лак в своем составе имеет: пленкообразователь, фотоинициатор, пигменты, разбавители и различные наполнители. Конечно же, основным компонентом выступает пленкообразователь, ведь именно он отвечает за прочность и эластичность покрытия, без него бы гель-лак не имел своей стойкости, а стерся через пару дней, как обычный лак. Фотоинициатор реагирует на УФ-излучение, что позволяет лаку быстро сохнуть. От пигментов зависит плотность покрытия и его цвет, ведь именно благодаря им гель-лаки можно смешивать между собой и получать нужный оттенок! Для снятия гелевого лака в него добавляются разбавители, а остальные различные наполнители и спецдобавки придают ему блеск и делают его вязким и пластичным. Очень успешно зарекомендовал себя американский бренд Shellac от СND, является более щадящим по отношению к ногтю и имеет отличное качество, но считается один из самых дорогих в мире. Также к американским брендам относится и компания Кodi professional, которая тоже имеет положительные отзывы своих клиентов. Не менее известны и пользуются популярностью и китайские фирмы Bluesky, Canni, их цена составляет на порядок дешевле американских. Русские компании такие как Аурелия и RuNail тоже имеют широкий цветовой ассортимент своей продукции и пользуются спросом.

Чтобы сделать маникюр в домашних условиях в первую очередь нужно подготовить инструменты. Потребуется: 1. Апельсиновая палочка 2. Пилочки для ногтей 3. Обезжириватель 4. Базовое покрытие 5. Жидкость для снятия липкого слоя 6. Жидкость для снятия покрытия 7. Цветной лак (любые понравившиеся цвета) К тому же еще одной необходимостью станет приобретение УФ или ЛЕД лампы, с помощью которой продолжительность высыхания лака заметно сократится, но и помимо лампы еще нужно при себе иметь хорошие маникюрные ножнички или кусачки, спонжики, различные специализированные кисточки для рисования, масло для кутикулы. Если все необходимые принадлежности имеются, переходим к следующему шагу.

Как подготовить ногти к гель-лаку?

Подготовка ногтей начинается с удаления кутикулы, предварительно размягчив ее специальным средством с помощью пемзовой палочки или пушера. Также избавится от отросшей кутикулы можно и маникюрными ножничками или специальными щипчиками. Далее следует снятие верхнего кератинового слоя, необходимо сделать поверхность ногтя матовой. Здесь нельзя ни в коем случае прикасаться к ногтям своими пальцами! После «отшлифовки» ноготь тщательно очищается от пыли, излишней влаги и жира. Нанесение базового геля происходит на третьем этапе подготовки. Чтобы было хорошее сцепление ногтевой пластины с гель-лаком используют специальный праймер. Он абсолютно безопасен для ногтей.

Цветное покрытие шеллака рекомендовано наносить очень тонкими слоями, не больше двух или трех слоев. После нанесения каждого слоя гель-лака рекомендуется подсушивать ногти в УФ-лампе. Времени сушка занимает немного, приблизительно 90 секунд. Но при завершении работы, когда уже наносится финишное покрытие, время ожидания может быть немного увеличено. Самыми популярными материалами для дизайна ногтей используются: стразы, наклейки, переводные картинки, краски на водной основе. Сейчас очень популярен маникюр в стиле френч. Он подразделяется на виды: 1) Классический вид — самый универсальный и повседневный вид маникюра. Предпочтение отдается естественным оттенакам. 2) Голливудский — противоположность классическому. Он делается ярким, с контрастными цветами и кончик ногтя расписывается различными фигурами и орнаментами. 3) Лунный — это перевернутый вид обычного классического маникюра. Закрашивается только лунка, а сам кончик ногтя не выделяется. 4) СПА френч также делается и шеллаком. Главный плюс его в том, что у нанесенных цветов нет четкой границы. Используемые цвета, в любом виде маникюра — могут быть самые разнообразные. Хорошо иметь и специальные трафареты для френча, задача ровного нанесения заметно упростится. Маникюр на коротких ногтях смотрится очень красиво и обладает защитным свойством — защищает ноготь от воздействия внешних механических факторов. Сейчас существует различные техники нейл-арта которые позволяют их обладательнице подчеркнуть изящество и элегантность коротких ногтей, а правильно подобранная цветовая палитра визуально удлинит ногти.

Длинные ногти всегда очень востребованы. Они ассоциируется с женственностью и аристократичностью. Здесь фантазия при выборе дизайна не ограничена. Маникюр в стиле «битое стекло» смотрится на таких ногтях очень празднично и впечатляюще. Такой эффект достигается благодаря соединению разных по размеру кусочков декоративного материала, а праздничный вид достигается присоединением блестящих пайеток и страз. Также такой маникюр можно делать и для повседневного ношения. Достаточно лишь расположить «осколки» более на темном фоне. Одним из самых ярких и необычным маникюром на длинные ногти является «летний». Свое название он получил потому что, именно летом хороший повод порадовать себя насыщенным и цветным маникюром. Тематика для рисунков самая разнообразная от вкусного орнамента до неоновых оттенков и даже фото дизайна на ногтях. Можно создать и традиционный и универсальный вариант — простой однотонный маникюр, он подойдет для всех случаев жизни, независимо от длины ногтя. Независимо короткие ногти или длинные, хорошим решением будет нанести на ногти рисунок или узор. Геометрические фигуры, на ногтях различной длины, уже давно находятся на самом пике популярности. Варианты — самые разные, и объемные фигуры, и четкие, ровные линии. Для зимнего времени года отличной идеей будет нарисовать на ногтях различные снежинки, снеговичков, елочки и руковички. Для лета и весны подойдут рисунки в горошек и цветочков ярких тонов. Что касается осени, здесь могут присутствовать приглушенные темные оттенки, а веточки, листочки, грозовые тучки станут верным решением для украшения ногтя в качестве рисунка. Рисунки животных на ногтях так же очень актуальны в наши дни. Но наносятся обычно они не на все ногти, а всего лишь на 1 -2 ногтя. В тренде сейчас мордочки котиков. Сердечки придадут образу нотки романтичности и кокетства. Многие женщины сейчас наносят на ногти рисунок бреда одежды, который они носят. Большое разнообразие сейчас присутствует при выборе слайдеров и фотонаклеек для ногтей. Это уже готовые рисунки. Они отлично оказываются настоящим спасением как и новичку, так и опытному мастеру. Основные преимущества заключаются в скорости выполнения, время потраченное на маникюр значительно сокращается, в легкости нанесения и доступности, цена на наклейки как правило очень демократична. Неважно будет ли это рисунок нарисованный кисточкой или это будет готовая наклейка, абсолютно в каждом маникюре будет присутствовать своя некая особенная «изюминка», которая подчеркнет своей обладательнице именно ее уникальность и индивидуальность. Ранее были названы советы для худеющих.