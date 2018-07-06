«Мечта, а не начес»: Кайя Гербер вышла на подиум с потрясающей укладкой

Мировая топ-модель Кайя Гербер произвела глубокое впечатление на весь мир своим роскошным выходом на показе Valentino, поразив общественность ставкой стилистов на объем. Ее пышное платье дополнила гигантская копна волос, от которой было просто невозможно оторвать глаза!

Легендарный итальянский дом моды Valentino представил свою коллекцию в рамках Недели моды в Париже Haute Couture. И главной звездой подиума стала 16-летняя топ-модель Кайя Гербер — дочь легендарной Синди Кроуфорд . Звезда представила публике нежно-лиловое многослойное платье из перьев и с открытыми плечами. Ну а главной изюминкой ее фантастического образа стала невероятных объемов сказочная укладка, которая и приковала взор всего мира. В результате гигантская (другого слова и не подобрать) прическа с начесом стала темой номер один в обсуждениях выхода Гербер.

Впечатленные почитатели спорили, является ли это произведение искусства париком, или же и в самом деле виртуозные парикмахеры сумели соорудить такой потрясающий объем. И хотя столь смелое оформление понравилось далеко не всем обывателям, ведь в обычной жизни подобные укладки выглядят несколько нелепо, однако оспаривать то, что столь внушительный объем смотрится смело и стильно в мире моды, не решился никто. «О боже, взрыв на макаронной фабрике отдыхает» «Это образ куклы, у них такие же волосы» «Прям мечта, а не начёс» «Причёска — привет из 60-х, эры лихих начёсов» «Марку лака для волос мне срочно!» «Ничего себе волос сколько. Сколько может стоить такая укладка?»

К тому же такая укладка привлекла внимание к лицу Гербер, а, по уверениям обывателей, наследница Синди Кроуфорд — счастливая обладательница породистой внешности, и в таком внушительном обрамлении волос черты ее лица играют куда ярче.