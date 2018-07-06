Новинки недели: косметика, которая заменит уход в салоне

С этими новинками твои волосы будут выглядеть как после уходовых процедур в салоне. Так что добавь их в свой список покупок. Поверь, они тебя не разочаруют.

Текстурирующий пудровый мусс Rebel Push Up, L’Oreal Professionel, 710 р.

Добавь волосам нереальный объем без всяких начесов и склеивания. Просто встряхни и распыли его у корней, а затем взбей пальцами для более естественного образа.

Солнцезащитный спрей для волос Solar Sublim, L'Oreal Professionel, 1 147 р.

Он пригодится тебе не только на пляже, но и в городе. Положи его в сумочку и распыляй на волосы, пока находишься под солнцем, — он не только защитит, но еще увлажнит и добавит блеск.

Восстанавливающие ампулы против ломкости волос Super Strong Hair Lotion, Paul Mitchell, 3 520 р.

Подсуши волосы полотенцем после мытья и нанеси концентрат на корни волос, а затем помассируй кожу головы. Уже через месяц таких домашних процедур твои локоны станут мягче и послушнее. А успокаивающий аромат лаванды и душицы станет приятным бонусом.

Кремы для естественной укладки No Blow Dry, Redken, 1 400 р.

Выбирай крем для своего типа волос — и можешь забыть про фен и утюжок. Нанеси его на влажные волосы, а дальше выбирай, какую укладку хочешь. Для пляжных локонов заплети волосы в косу и дай им высохнуть естественным путем, для объема — закрути пучок, а для естественных локонов накрути волосы на палец, формируя завиток.

Шампунь 3 в 1: шампунь, бальзам и интенсивный уход в одном флаконе, Pantene, 289 р.

Он заменит тебе многочисленные баночки. А если ты соберешься в отпуск, не займет много места в чемодане. Чтобы активные вещества успели напитать волосы, оставь шампунь буквально на пару минут, не смывая, — уже после первого применения ты увидишь результат.

Набор сухих шампуней Volumusing, Percy&Reed, 1 050 р.

В наборе — обычный шампунь и travel-формат. А значит, ты сможешь обновлять прическу даже на бегу. Встряхни флакон и распыли шампунь на волосы, он впитает излишки жира и очистит кожу головы.

Восстанавливающая Маска для волос 3в1 «Фруктис, Superfood», Garnier Fructis, 365 р.

Используй ее не только как маску или кондиционер, но и как несмываемый уход. Просто нанеси небольшое количество маски на всю длину волос — мягкость и блеск гарантированы. Кстати, можешь выбрать любимый аромат — папайи, макадамии, ягод годжи или банана.

Шампунь «Сила угля», Nivea, 140 р.

Все, что надо для настоящих мужчин, — тонизирующий аромат, глубокое очищение и стильный футбольный дизайн. Шампунь хорошо пенится и легко очищает кожу головы. К тому же его можно использовать каждый день — он не сушит волосы.

Обновленная линия средств для ухода за волосами «Интенсивное восстановление», Dove, от 186 р.

Особые силиконовые частицы в составе вернут гладкость и блеск даже самым поврежденным волосам. В линейке представлены четыре средства. Можешь использовать их все вместе, а можешь чередовать — результат будет в любом случае.

Прямые красители без аммиака Nutri Color Creme, American Crew, 1 210 р.

Тебе не придется смешивать несколько тюбиков — каждый краситель работает сам по себе. Он мягко и равномерно тонирует волосы, а через восемь–десять моек также равномерно смывается. При этом он не повреждает структуру волос, так что можешь экспериментировать с новыми оттенками.

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