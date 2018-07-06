Ещё
Меган Маркл оказалась в центре внимания в желтом платье-футляре, которое захотят все
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меган Маркл оказалась в центре внимания в желтом платье-футляре, которое захотят все 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Давно не было новостей от молодой семьи герцогов Сассекских. Минувшим вечером Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества в лондонском особняке Мальборо-Хаус. Герцогиню сложно было не заметить. Для мероприятия она выбрала ярко-желтое платье-футляр простого кроя от американского бренда Brandon Maxwell. Дополнили образ бежевые лодочки Manolo Blahnik и серьги Adina Reyter. Волосы девушки были убраны в аккуратный пучок, хотя до недавнего времени она обожала растрепанные прически.
Harper’s Bazaar: последние новости
5 секретов красоты Жизель Бундхен 3 лучших средства для бровей: выбор звезд Контуринг волос, air touch, baby lights: 5 самых модных окрашиваний лета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы71
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ582
Киев отправит украинцев в Крым с комфортом10
Доллар может подорожать на шесть рублей160
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
00:32
Светящаяся изнутри лягушка ужаснула американцев
Происшествия Общество
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары
01:00
Балтийскому морю грозит катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение