Меган Маркл оказалась в центре внимания в желтом платье-футляре, которое захотят все 

Давно не было новостей от молодой семьи герцогов Сассекских. Минувшим вечером Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества в лондонском особняке Мальборо-Хаус. Герцогиню сложно было не заметить. Для мероприятия она выбрала ярко-желтое платье-футляр простого кроя от американского бренда Brandon Maxwell. Дополнили образ бежевые лодочки Manolo Blahnik и серьги Adina Reyter. Волосы девушки были убраны в аккуратный пучок, хотя до недавнего времени она обожала растрепанные прически.