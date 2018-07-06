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Как быстро и просто сделать идеальные локоны утюжком
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Как быстро и просто сделать идеальные локоны утюжком 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Разгар лета — самое время освоить навыки легкой укладки, которые придадут образу нежности и романтичности. Специально для вас мы подготовили подробную видеоинструкцию по созданию крупных локонов утюжком. Смотрите ее скорее и не бойтесь повторить увиденное дома!
Первое, что необходимо запомнить: укладку стоит делать только на чистые волосы, так она будет радовать вас дольше обычного.
Перед началом укладки воспользуйтесь термозащитой, она убережет ваши волосы от пагубного воздействия высоких температур. Далее разделите волосы на три секции: нижнюю, затылочную и макушку. Укладку стоит начинать с нижней секции.
Придерживая прядь у основания, закрутите утюжок и проведите им по волосам. Если у вас длинные волосы, тогда завивку стоит разделить на две части. На середине длины перехватите утюжок поудобнее и повторите все то же самое, что и с первой половиной пряди. Волосы у лица накручивайте по направлению от лица.
Не забудьте зафиксировать полученную укладку небольшим количеством лака средней фиксации.
За помощь в организации съемки благодарим салон ФЕН Dry Bar!
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Екатерина Худякова
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