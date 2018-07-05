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Красить волосы во избежание рака нужно не чаще 2 раз
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Красить волосы во избежание рака нужно не чаще 2 раз 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Привычка красить волосы может дорого стоить — если делать это слишком часто, повышается вероятность появления одного из самых распространенных видов рака. Профессор лондонской клиники Кефах Мокбель выступила в прессе с заявлением о том, что частое окрашивание волос может стать фактором развития рака груди. Вероятность этого онкологического недуга повышают химические вещества, в богатом ассортименте содержащиеся в составе почти любой краски, продающейся в магазине.
«Красить волосы красками, содержащими в себе химические ингредиенты, можно не чаще, чем два раза в год. Особенно осмотрительными нужно быть женщинам после 40 лет», — сказала профессор Мокбель.
Согласно представленным ею данным, женщины, которые регулярно окрашивают волосы синтетическими продуктами, заболевают раком груди на 14% чаще по сравнению с женщинами, которые не красят волосы. Если и менять оттенок волос путем окрашивания, то лучше всего делать это, используя красители натурального происхождения, такие как хна, басма, ромашка, кофе, чай и другие, — порекомендовала эксперт. Ранее МедикФоорум писал о том, что краски, используемые для окрашивания стен, могут провоцировать развитие неизлечимого заболевания.
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