Контуринг волос, air touch, baby lights: 5 самых модных окрашиваний лета

Мы попросили стилиста московского салона E. S. O Ярославу Пивоварову рассказать bazaar.ru о последних тенденциях в окрашивании.

Air touch

Самая нашумевшая техника окрашивания за последние годы. В буквальном переводе AT означает «прикосновение воздуха». Пряди обрабатываются струей воздуха из фена, таким образом, чтобы короткие волосы отделялись от длинных. Оставшиеся пряди накладываются на фольгу и окрашиваются. Техника не зависит от длины или расслоенности стрижки, а значит, подойдет всем текстурам и формам.

Balayage

Джессика Бил. В основе техники — создание осветленных прядей, которые чередуются с основным тоном, плавно уходя в длину, с более выраженным контрастом, что отличает этот вид от техники shatush. Балаяж подойдет обладательницам более темной и глубокой основы. К примеру, русым и шатенам. Наиболее известными поклонницами техники являются Сара Джессика Паркер

Baby lights

Микроколорирование — новый тренд, заключается в создании естественных бликов. Техника очень деликатная и от этого сложная. Задействуется только одна треть волос, в основном та, что обрамляет лицо. Осветление происходит так, чтобы создать имитацию выгоревших на солнце прядей. Основа тона остается натуральной, оттенок прядей выбирается таким образом, чтобы контраст был не более двух тонов. Эффекта после окрашивания хватает на 3-4 месяца.

Платиновый блонд

Холодный платиновый блонд от сезона к сезону не теряет своей актуальности. Обесцвечивание — очень сложная процедура. В первую очередь из-за того, что для нужного результата необходимо вывести натуральный или искусственный пигмент из белкового слоя волоса, но не стоит забывать, что процедура очень сильно повреждает структуру.

Контуринг волос

Данная техника способна визуально подправить и скрыть недостатки, выделить и смягчить черты лица. Темные оттенки служат базой и являются тенью, светлые как отражатель принимают на себя внимание и выделяют форму. Располагают их, создавая акценты по контуру лица, которые служат имитацией световых бликов на волосах. Подбирается индивидуально, по типу лица и цвету волос.