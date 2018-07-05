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3 лучших средства для бровей: выбор звезд
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3 лучших средства для бровей: выбор звезд 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Жизель Бундхен
«У меня не очень выразительные брови, поэтому без хорошего карандаша никуда. Мой главный любимчик — Pout Blonde Bombshell».
Джулия Рестуан Ройтфельд
«Уже много лет использую тени M. A. C в оттенке Espresso — они идеально соответствуют цвету моих бровей. А еще обожаю средства от Eyeko: их гель — одно из самых приятных моих бьюти-открытий!»
Роузи Хантингтон-Уайтли
«Даже не буду скрывать: я помешана на том, как выглядят мои брови, и перепробовала уже огромное количество средств. Сейчас пользуюсь палеткой ModelCo Eyebrows Designer Brow Kit — в ней есть все, что мне нужно».
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