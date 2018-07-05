3 лучших средства для бровей: выбор звезд

«У меня не очень выразительные брови, поэтому без хорошего карандаша никуда. Мой главный любимчик — Pout Blonde Bombshell».

Джулия Рестуан Ройтфельд

«Уже много лет использую тени M. A. C в оттенке Espresso — они идеально соответствуют цвету моих бровей. А еще обожаю средства от Eyeko: их гель — одно из самых приятных моих бьюти-открытий!»

«Даже не буду скрывать: я помешана на том, как выглядят мои брови, и перепробовала уже огромное количество средств. Сейчас пользуюсь палеткой ModelCo Eyebrows Designer Brow Kit — в ней есть все, что мне нужно».