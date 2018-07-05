Термозащитные спреи для тех, кто не может жить без фена

Londa Professional Protect It Не только защищает от высоких температур, но и придает внушительный объем. Настоящая находка для обладателей тонких волос, которые плохо держат форму прически. Так что убьете двух зайцев сразу — и волосы защитите, и укладку сохраните надолго.

Sebastian Professional Trilliant

Любителям фей и единорогов посвящается. Двухфазный термозащитный комплекс с мерцающими частицами специально разработан для придания прическе сияния, легкого объема и кондиционирования. Кстати, эффект мерцания обеспечивает крайне нестандартный ингредиент — экстракт горного хрусталя.

Термозащитный спрей Nioxin

Еще один действенный спрей, который отвечает и за уход, и за защиту. Спасет волосы от повреждений при работе с горячими инструментами, при этом сделает их упругими, сократит ломкость. И никакого склеивания!

Alterna Perfect Iron Spray

Alterna не случайно называла это средство «Абсолютная термозащита». Все серьезно до нельзя — спрей защищает волосы от температуры до 232° C. Комплекс ThermoSeal активируется под воздействием тепла, увлажняет волосы и даже защищает их от атмосферной влажности. Кстати, если вы хорошо знакомы с проблемой статического электричества, эту проблему он тоже решит.

Schwarzkopf Got2b «Ангел-хранитель»

Спрей с многообещающим названием «Ангел-хранитель» поможет создавать самые горячие укладки. Обещает защитить от самых высоких температур и обеспечить волосам блеск.

Aveda Brilliant Damage Control Spray

Советуем брать этот спрей в отпуск не раздумывая (и не прекращать им пользоваться все лето) — он защищает волосы не только от термовоздействия, но и ультрафиолетового излучения. Еще и спасает волосы от повреждения при расчесывании и ломкости.

Paul Mitchell Express Style Hot Off The Press

Спрей Paul Mitchell наносить надо на сухие волосы. Он хорош тем, что сохраняет гидробаланс, делает даже самые вредные волосы эластичными и послушными. Что особенно важно — не содержит парабены.

Gliss Kur Масло-спрей Термозащита Oil Nutritive

Термозащита в формате масла-спрея, которая идеально подойдет поврежденным волосам, в том числе и страдающим секущимся кончикам. Содержит не много не мало 8 масел.

Wellaflex Спрей для укладки феном

Спрей Wellaflex содержит увлажняющий комплекс, который обеспечивает естественную, подвижную и мягкую укладку, которая будет держаться до 24 часов. Кстати, отлично подойдет для вьющихся волос и для тех, кому нужна дополнительная защита от воздействия солнечных лучей.