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Термозащитные спреи для тех, кто не может жить без фена
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Термозащитные спреи для тех, кто не может жить без фена 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Londa Professional Protect It  Не только защищает от высоких температур, но и придает внушительный объем. Настоящая находка для обладателей тонких волос, которые плохо держат форму прически. Так что убьете двух зайцев сразу — и волосы защитите, и укладку сохраните надолго.
Sebastian Professional Trilliant
Любителям фей и единорогов посвящается. Двухфазный термозащитный комплекс с мерцающими частицами специально разработан для придания прическе сияния, легкого объема и кондиционирования. Кстати, эффект мерцания обеспечивает крайне нестандартный ингредиент — экстракт горного хрусталя.
Термозащитный спрей Nioxin
Еще один действенный спрей, который отвечает и за уход, и за защиту. Спасет волосы от повреждений при работе с горячими инструментами, при этом сделает их упругими, сократит ломкость. И никакого склеивания!
Alterna Perfect Iron Spray
Alterna не случайно называла это средство «Абсолютная термозащита». Все серьезно до нельзя — спрей защищает волосы от температуры до 232° C. Комплекс ThermoSeal активируется под воздействием тепла, увлажняет волосы и даже защищает их от атмосферной влажности. Кстати, если вы хорошо знакомы с проблемой статического электричества, эту проблему он тоже решит.
Schwarzkopf Got2b «Ангел-хранитель»
Спрей с многообещающим названием «Ангел-хранитель» поможет создавать самые горячие укладки. Обещает защитить от самых высоких температур и обеспечить волосам блеск.
Aveda Brilliant Damage Control Spray
Советуем брать этот спрей в отпуск не раздумывая (и не прекращать им пользоваться все лето) — он защищает волосы не только от термовоздействия, но и ультрафиолетового излучения. Еще и спасает волосы от повреждения при расчесывании и ломкости.
Paul Mitchell Express Style Hot Off The Press
Спрей Paul Mitchell наносить надо на сухие волосы. Он хорош тем, что сохраняет гидробаланс, делает даже самые вредные волосы эластичными и послушными. Что особенно важно — не содержит парабены.
Gliss Kur Масло-спрей Термозащита Oil Nutritive
Термозащита в формате масла-спрея, которая идеально подойдет поврежденным волосам, в том числе и страдающим секущимся кончикам. Содержит не много не мало 8 масел.
Wellaflex Спрей для укладки феном
Спрей Wellaflex содержит увлажняющий комплекс, который обеспечивает естественную, подвижную и мягкую укладку, которая будет держаться до 24 часов. Кстати, отлично подойдет для вьющихся волос и для тех, кому нужна дополнительная защита от воздействия солнечных лучей.
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