Банда «панда»: 10 ошибок в использовании туши

Сколько хранится тушь для ресниц, как правильно ее наносить и чем смывать? Визажист Анна Летова — о самых распространенных ошибках, которые вы допускаете во время макияжа.

Ошибка №1: вы неправильно набираете тушь на щеточку

Когда вы водите щеточкой вверх-вниз, в тушь попадает больше воздуха — соответственно, она высыхает гораздо быстрее, а еще окисляется и портится. Да и делать это бессмысленно: больше средства вы таким образом не наберете.

Чтобы получить необходимое количество туши на щеточке, нужно делать круговые движения — начинайте со дна тюбика и по спирали поднимайте аппликатор вверх. Это поможет избежать комков, но при этом вы наберете тушь со всех стенок равномерно.

Ошибка №2: вы пользуетесь одной и той же тушью слишком долго

Тушь хранится недолго — не более трех месяцев после открытия. Но, как правило, средство заканчивается до истечения срока годности, поэтому переживать, что что-то может в ней «завестись», не стоит.

Если вы используете тушь сами, и никаких проблем с глазами нет, она не требует дополнительного очищения. Но в случае даже малейшего местного воспаления или болезни (а еще если вы одолжили тушь кому-то другому), щеточку необходимо до погружения в тюбик полностью очистить специальной дезинфицирующей салфеткой для кистей, а потом просто вытереть об любую сухую.

Ошибка №3: вы подкручиваете ресницы после нанесения туши

Такой прием может навредить вашим ресницам. Когда тушь еще не зафиксировалась, и вы решили подкрутить ресницы керлером, они могут просто прилипнуть к нему и таким образом вырваться. Либо, если тушь уже высохла, то керлер может их сломать. Поэтому запоминаем правило: подкручивать ресницы необходимо до прокрашивания тушью.

Сначала подкрутите ресницы на одном глазу и быстро нанесите на них тушь, и уже затем приступайте ко второму глазу. Так волоски не успеют выпрямиться, и тушь зафиксирует их в нужном положении надолго. Также при этом изгиб ресниц будет более плавным, — а если накручивать уже на тушь, получится резкий залом.

Ошибка №4: вы делаете неправильные движения при нанесении туши

Как ни странно, тушь лучше всего распределяется при моргании — проведите ресницами по щеточке, и получится равномерный слой средства от корней до кончиков. А вот зигзагообразные движения могут, наоборот, спутать ресницы и привести к появлению комков при наслаивании. Для тех, кто во время моргания пачкает веко, придумана специальная лопатка для нанесения туши.

Ошибка №5: вы слишком часто пользуетесь водостойкой тушью

Водостойкие формулы предназначены для особых случаев, поэтому пользоваться такими средствами постоянно не стоит. В противном случае, ресницы станут более сухими и начнут выпадать. При высыхании водостойких компонентов из волосков забирается влага, при этом в течение дня ресницы не смогут «дышать».

Если вы при этом не до конца смоете водостойкую тушь, то это еще больше усугубит ситуацию, поэтому используйте ее только в крайних случаях и для очищения используйте специальные средства.

Ошибка №6: вы смываете тушь не до конца

Оставляете разводы на лице или недостаточно тщательно смываете тушь с линии роста ресниц? Зря. Кожа вокруг глаз самая нежная и тонкая — именно на ней в первую очередь будут появляться морщины. Соответственно, любой несмытый макияж сушит и «утяжеляет» кожу, а значит, провоцирует преждевременное старение.

Лучшие средства для снятия туши — это гидрофильное масло, двухфазные формулы и мицеллярная вода. Только они справятся даже со стойким макияжем.

Ошибка №7: вы прокрашиваете только кончики ресниц

Очень важно наносить тушь и на корни: если прокрасить ресницы полностью по всей длине, взгляд будет более выразительным и распахнутым. Для этого слегка нажимайте щеточкой на основание ресниц во время нанесения.

Но эта ошибка носит исключительно внешний характер — осыпаться или отпечатываться на веке тушь при этом не будет.

Ошибка №8: вы наслаиваете тушь в течение дня Если вы будете добавлять слои туши в течение дня, то, конечно же, она будет осыпаться — сухая зафиксированная тушь не сможет смешаться со свежей, и это точно будет утяжелять ресницы. Поэтому добавляйте слои еще до того, как тушь высохнет: нанесите один слой и подождите пару минут, а затем пройдитесь щеточкой еще раз. Так вы придадите ресницам необходимый объем и длину.

И мой личный секрет: для первого слоя используйте удлиняющую тушь, а для второго — объемную. Но строго в этом порядке — объемная тушь содержит ворсинки, на которые плохо «ляжет» удлиняющая формула.

Ошибка №9: вы не разделяете ресницы

Несмотря на свою актуальность, «паучьи лапки» в повседневной жизни выглядят неопрятно. Если у вас склеиваются ресницы, то лучше использовать специальную щеточку с металлическими зубчиками, которая снимет излишки и хорошо расчешет волоски. К тому же такой эффект делает вас визуально старше — другие ошибки, добавляющие вам пару лишних лет, ищите здесь.

Ошибка №10: вы не убираете излишки туши с щеточки

В большинстве тюбиков есть ограничитель, не дающий вам набрать слишком много средства. Но иногда слишком жидкие формулы оставляют на щеточке комки, что приводит к склеиванию ресниц и, опять-таки, появлению на них «паучьих лапок». Чем больше туши — тем больше риски осыпания, поэтому от излишков лучше избавиться заранее. Аккуратно протрите щеточку туши сухой бумажной салфеткой и нанесите первый слой — ресницы будут выглядеть естественно. Кстати, такой «перегруз» тушью еще и визуально утяжеляет взгляд, потому что волоски не будут держать изгиб.