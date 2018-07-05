Головные боли и сухая кожа: побочные эффекты использования кондиционера

В теплую погоду кондиционер становится отменным средством от жары. Однако даже у него имеются свои побочные эффекты, воздействующие в том числе на здоровье и самочувствие человека, и поэтому о них важно знать.

Обезвоживание

Кондиционер при длительной работе способен поглощать из комнаты влагу, что может привести к переохлаждению и чувству жажды. В такие моменты важно не забывать утолить потребность в жидкости, чтобы организм мог продолжать полноценно функционировать.

Кожа

Многие замечали, что состояние кожи во многом зависит от погодных условий, меняясь с приходом нового сезона. В летнюю пору правильно ухаживать за кожей особенно важно, поскольку она подвергается как воздействию УФ-лучей, так и активности кондиционера. Если на работе или дома последний часто включен, важно не забывать об увлажнении с помощью крема.

Головная боль

Как уже говорилась, кондиционирование и общий уровень обезвоживания связаны между собой. Одним из симптомов нехватки в организме жидкости может выступать головная боль, а еще возрастает риск возникновения мигрени. Восприимчивость к головным болям повышает и качество воздуха, распространяемого непосредственно кондиционером.

Аллергены и грибки

Кондиционирование воздуха выступает благоприятной средой для распространения различных грибков и аллергенов. Особенно данный эффект будет заметен, если редко чистить кондиционер и его фильтры. Наиболее подвержены негативному влиянию те, кто страдают от аллергии и астмы.

Глаза

Использование кондиционера создает в помещении сухую окружающую среду, из-за чего могут страдать глаза. В итоге у человека может развиться синдром «сухого глаза», сопровождающийся зудом и раздражением. Кроме того, возможно ощущение жжения и помутнение зрения.

Дыхание

Любой резкий перепад температур идет не на пользу организму, и особенно страдает в такие моменты дыхательная система. По причине циркуляции воздуха в создаваемой кондиционером среде человек также способен сделать собственный организм более восприимчивым к всевозможным респираторным инфекциям и прочим серьезным проблемам, среди которых инфекции горла и фарингит.]]>