Модные стрижки на среднюю длину волос в 2018 году

Стрижки на среднюю длину волос в модном сезоне 2018 — это большое разнообразие моделей, которое позволит вам выбрать наиболее подходящую по своему типу волос и формы лица стрижку. Рассмотрим, какие прически будут самыми актуальными, какие новинки появились, на чем делают акцент в сезоне, а также посмотрим фото с модных показов.

Косая челка

Стрижки на среднюю длину волос с косой челкой в сезоне 2018 будут как нельзя более актуальными. Косая челка очень удобна: она позволяет корректировать черты лица, смягчает их, ее несложно укладывать.

С такой челкой можно сделать как небрежную прическу, так и более строгую. Варианты косой челки разнообразны: она может быть рваной, профилированной, равномерно распределенной по лбу или боковой.

Такую челку можно делать как для каскадных причесок, так и для удлиненного каре.

yandex_ad_1 Волнистый боб Многие новинки сезона обязательно понравятся девушкам, которые предпочитают легкие, подвижные, естественные прически. Например, это волнистый боб — фигурная стрижка, которая смотрится очень женственно. Классический боб сложен тем, поскольку он требует поддержания идеальной формы и равномерного объема. А потому такая стрижка требует ежедневной укладки с помощью фена и круглой щетки.

Волнистый же боб не требует таких усилий. Достаточно создать эффект волн — это можно сделать плойкой большого диаметра или просто с использованием мусса, который наносят на влажные волосы. На фото такой прически можно увидеть, что волнистый боб — легкая, ненавязчивая, естественная стрижка. Подходит не только для прямых, но и для волнистых волос.

Боковые проборы

Еще одни новинки связаны с проборами — в тренде боковые приборы. Делать их можно для удлиненного каре или боба. Пробор может быть гладким, а может быть легким, например, для прически с легкими волнами по всей длине, а также для эффекта мокрых волос, для пляжных локонов.

Достаточно сделать такой пробор, как ваш образ заиграет по-новому.

Разновидности удлиненного каре

Стрижки каре на среднюю длину волос в сезоне 2018 остаются на пике моды:

Рваное каре. Оно больше подходит для волос, которые нуждаются в объеме. Эта небрежная прическа с прядями разной длины. Стрижка подвижная, более свободная, чем классическое каре.

Градуированное каре. Однако обратите внимание, что эта прическа требует ежедневной укладки, тогда как рваное каре можно укладывать в произвольном порядке.

Удлиненное каре. Стрижка хороша тем, что позволяет обновить свой образ, и при этом не требует сильного укорачивания волос. Удлиненное каре можно делать на тяжелых и густых волосах, и на не слишком объемных. В отличие от классического короткого каре стрижку можно делать и на прямых, и на волнистых волосах.

Классическое прямое каре с ровным срезом. На фото с модных показов видно, что такая прическа с четкой формой остается востребованной. Классическое каре требует постоянного поддержания формы. Если у вас волнистые волосы, их придется ежедневно выпрямлять. Также прическу требуется укладывать с помощью фена и круглой щеткой для подкручивания прядей. Лучше всего классическое каре смотрится на густых волосах. Однако, если у вас тонкие волосы, то это не значит, что вы не сможете сделать себе такую стрижку: для таких волос больше подходит не прямой срез, а градуированная техника стрижки. Правильная техника поможет зрительно увеличить густоту волос.

include_poll1913

Классические каре можно дополнить модными акцентами. Например, это может быть косая удлиненная челка или косой пробор. Также это может быть модная рваная челка.

Стрижка боб Стрижки боб идеально подходят на среднюю длину волос, в сезоне 2018 такие стрижки на самом пике моды. Эта прическа очень эффектно смотрится на волосах средней длины, подходит любому типу лица, позволяет визуально скорректировать его форму. Боб не слишком сложен в укладке, поэтому не будет отнимать у вас много времени.

Боб — прическа универсальная. В зависимости от укладки это может быть и лаконичная деловая, и небрежная повседневная стрижка.

В нынешнем сезоне в тренде такие новинки, как ассиметричный боб, а также боб с градуированием.

Если у вас треугольная или квадратная форма лица, то градуирование можно делать на передних прядях — это придаст мягкость и плавность чертам. Боб можно делать с косой челкой, а также с прямой укороченной челкой.

yandex_ad_2 В тренде и экстравагантные варианты боба. Так, на фото с модных показов можно было увидеть различные интересные акценты. Например, это колорирование отдельных прядок. У молодежи популярны варианты боба, которые сочетаются с выбритым затылком или висками. Самые смелые выбривают оба виска.

Актуальным остается боб «на ножке», когда выбривается затылочная часть.

Ассиметричные и каскадные средние стрижки

Ассиметрия остается одной из самых модных техник уже несколько сезонов подрядов. Она универсальна, с помощью прядок и срезов позволяет визуально скорректировать лицо. Чаще всего ассиметрию совмещают с техникой градуировки, особенно когда необходимо создать дополнительный объем на тонких волосах.

Ассиметрия на средних волосах может быть сделана только на передних прядках, челке, либо это может быть неодинаковый срез на правой и левой части волос.

И для очень густых, и для очень тонких волос средней длины подходят каскадные стрижки. «Каскады» хороши тем, что они придают прически подвижность и структурированность. Часто бывает, что волосы, даже объемные, выглядят словно «прилизанными». Каскадные стрижки как раз и решают такую проблему, делая прическу более легкой и подвижной.

Каскадная техника стрижек хорошо подходит взрослым женщинам, поскольку прядки, мягко обрамляющие лицо, подчеркивают их женственность и молодят.

Если же вы не хотите как-то кардинально менять прическу, а только придать волосам форму, равномерно распределить объем, сделать прическу более подвижной, то вам подойдет филировка передних и верхних прядей.