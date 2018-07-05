9 секретов, как сделать волосы блестящими и крепкими

Крепкие и блестящие волосы являются мечтой каждой девушки. Но многочисленные стрессы, экология, окрашивание и другие факторы провоцируют развитие серьёзных проблем с главной гордостью каждой представительницы прекрасного пола. В этой статье вы узнаете о простых, но весьма действенных способах, которые помогут вам стать обладательницей максимально здоровых и шелковистых волос.

Обращайтесь со своими волосами аккуратно

Считается, что человеческие волосы обладают невероятной силой. Однако они могут слабеть по самым разным причинам. В том числе из-за неправильного и неаккуратного ухода. Особенно это касается моментов, когда вы моете и сушите свои волосы. Если вы будете небрежны, то вскоре волосы станут очень ломкими и хрупкими. Не стоит слишком энергично тереть волосы во время мытья. Необходимо массировать кожу головы кончиками пальцев, осторожно распределяя шампунь по всей длине волос. Это позволит сберечь волосы от выпадения. Затем ополаскивайте их прохладной водой, а не горячей, что позволит добиться блеска. Горячая вода, напротив, приводит к их потускнению и обесцвечиванию. Излишки воды после мытья необходимо отжать руками, а затем промокнуть полотенцем. Не нужно тереть и стягивать их слишком сильно.

Забудьте о фенах и утюжках

Если вы хотите иметь живые и красивые волосы, наполненные блеском и силой, нужно отказаться от использования фенов, утюжков и плоек. Дайте волосам высохнуть естественным путём, потому что горячая температура только нарушает структуру волос, из-за чего они станут ломкими, тусклыми. Не исключено образование секущихся кончиков. То же самое касается утюжка и плоек. ?Если вы не можете обходиться без таких средств, то следует использовать защиту. В косметических магазинах продаётся огромное количество термозащитных средств, способных сберечь ваши волосы. Это позволит хотя бы немного снизить вредное воздействие обжигающих температур.

Пользуйтесь гребнем, а не расчёской

Многие привыкли использовать расчёски, так как это облегчает процесс. Однако это может только навредить вашим волосам. Особенно это проявляется во время расчёсывания мокрых волос — наносится непоправимый вред. Щётка вырывает много волос, а вот гребень действует более аккуратно, распутывая их. Стоит начинать с кончиков, вопреки устоявшемся стереотипу. Постепенно переходите к корням. Не дерите волосы, иначе могут образоваться даже залысины. Лучше выбирать гребень с широкими зубчиками, так как они позволяют распутать самые сложные участки.

Откажитесь от сомнительных процедур

Есть множество полезных для волос процедур. Но существуют и такие, которые наносят волосам сильнейший вред. К ним относятся химическое выпрямление, химическая завивка, осветление и окрашивание волос. Несмотря на то, что существуют щадящие краски без аммиака, всегда лучше отказаться от подобной процедуры, если это того не требует жизненная необходимость. Если ваши волосы будут естественного оттенка, они всегда будут максимально блестящими, крепкими и здоровыми. Окрашивание волос лучше осуществлять не красками, а натуральными ингредиентами. К ним относятся хна, мёд и чай. Они не навредят волосам, а только добавят красивой шелковистости.

Забудьте о сложных причёсках

Девушки любят украшать себя — волны и кудри, высокие шишки и тугие, но красивые косы. Всё это звучит и выглядит, конечно, здорово, но неизменно вредит волосам. Натяжение волос приводит к негативному воздействию. Как правило, они начинают выпадать, так как ослабляется волосяная фолликула. Впрочем, некоторые причёски всё-таки не так вредны для них, поэтому слабые косы и нетугие «хвосты» можно время от времени делать.

Используйте натуральные средства для кондиционирования

Волосы нуждаются в питании, даже если они нормальные по структуре, не сухие и не ломкие. Если ваши волосы жирные и тяжёлые, то кондиционера или бальзама требуется не много, а при сухости наносите чуть больше косметического средства. Смывать его следует тёплой или прохладной водой, чтобы, как мы уже говорили, волосы стали гладкими и блестящими.

Кстати, при сухих волосах следует использовать несмываемый кондиционер. Необходимо наносить его после того, как помоете голову, пока волосы влажные. Так они обретут желанную вами гладкость и мягкость. Также стоит регулярно проводить процедуру глубокого кондиционирования. Это необходимо делать с периодичностью раз-два в неделю. Для этого купите кондиционер глубокого очищения или масло (оливковое, кокосовое или миндальное). Чтобы провести процедуру, нужно на влажные волосы нанести столовую ложку средства или масла, после чего распределить его по всей длине с помощью гребня с широкими зубьями. Средство нужно оставить как минимум на час (но не больше восьми часов). Затем помыть волосы как обычно.

Не забывайте делать маски для волос

В косметических магазинах существует огромное количество масок для волос. Подберите такое средство, которое будет подходить вашему типу. Использование такой косметики позволит улучшить состояние волос, насытить их здоровьем, красотой и шелковистостью. Если вы жалеете деньги на магазинную косметику, можете изготовить маски самостоятельно. Назовём несколько полезных рецептов:

1 столовая ложка мёда или 1 яичный белок;

Один банан или авокадо;

Столовая ложка натурального йогурта (без добавок) или молока;

Сочетание вышеуказанных компонентов.

Маску следует наносить на полчаса, после чего промыть волосы прохладной водой.

Подстригайте кончики волос

Кончики волос, как правило, часто секутся и сушатся. Поэтому их требуется отстригать, ведь по сути это мёртвые клетки. Проблема касается особенно тех людей, кто вообще не стрижёт кончики. Срезая сухие и ломкие волосы, вы не заметите, как придадите им здоровый и красивый вид.

Делайте массаж кожи головы

Массаж кожи головы позволит добиться стимуляции роста волос. Также это будет способствовать циркуляции крови, а значит поможет быстрее отрастить красивые и длинные локоны. Делать массаж лучше во время душа. Не нужно слишком мять голову — делайте нежные движения кончиками пальцев. Можно осуществлять процедуру во время мытья головы, чтобы, как говорится, убить двух зайцев сразу. Ещё для массажа следует использовать кокосовое, миндальное масло или масло жожоба. Особенно это поможет при тонких волосах.

Помните, что здоровье ваших волос зависит не только от уходовых процедур и средств, но и того, какой образ жизни вы ведёте. Необходимо придерживаться правильного питания, быть более активным, тогда состояние вашего организма скажется и на силе и крепости волос.