Ещё
10 идей для маникюра: от монохрома до стекла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей

10 идей для маникюра: от монохрома до стекла 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Градиент
Публикация от НОГТИ МАНИКЮР ДИЗАЙН Голицыно (@elettra_nails) 23 Мар 2018 в 11:35 PDT  Сегодня появилась масса разновидностей маникюра омбре. Мастера нейл-арта используют несколько оттенков и распределяют их от светлого к темному на ногтях. Плавный переход цветов можно сделать даже от мизинца к большому пальцу. Вертикальное омбре лучше смотрится на миндалевидной форме. Если длины не хватает, вам в помощь 9 лайфхаков, как отрастить ногти за неделю.
Матовый
Публикация от Maria_nails_brn (@maria_nails_brn) 26 Апр 2018 в 12:46 PDT  Матовый маникюр — абсолютный хит лета 2018 года. Глянцевые ногти очень часто надоедают. Топ, который не блестит, выглядит очень необычно и стильно. Из цветов рекомендуем выбирать трендовые сейчас зеленые оттенки — от салатового до хаки, а также серые, голубые или нежно-розовые. Но нужно помнить, что светлое матовое покрытие может быстро пачкаться. Этого не происходит, если в салонах используют качественные материалы.
Втирка
Публикация от Маникюр/ Педикюр/ Брови (@demidova_nail) 8 Апр 2018 в 9:36 PDT  Зеркальные ногти, которые отражают лучи света, не выходят из моды уже несколько сезонов. Такой ногтевой дизайн делается быстро, а смотрится очень дорого. Яркий маникюр для лета с втиркой мастера предлагают делать в сочных цветах (фиолетовых, зеленых и желтых) или выбирать классические варианты — золотые или серебряные. Они отлично сочетаются с ювелирными украшениями.
Неправильный френч
Публикация от Ногти💛Ресницы💛Брови💛ЕКБ (@na_vidu) 28 Фев 2014 в 12:44 PST  Французский маникюр в этом сезоне расширяет свои рамки. Дизайнеры решили поэкспериментировать и заменили белые полоски на разноцветные — желтые, голубые и розовые. Необычно и современно смотрится френч в черном исполнении. Яркий маникюр можно сделать как на длинные ногти, так и на короткие. И не забывайте о классическом французском маникюре. Он не теряет свой актуальности никогда.
Монохром
Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР ЕКАТЕРИНБУРГ (@magic_room_studio) 7 Май 2018 в 8:50 PDT  Одним из самых популярных оттенков стал молочный цвет. Его можно использовать и как камуфляж под френч, и как самостоятельный цвет. Очень стильно будет смотреться в матовом исполнении. А графичный дизайн, который тоже является бессменым хитом уже который год, придаст яркости и неповторимости вашим ноготкам.
Мнение эксперта
— Если хотите быть в тренде, то не бойтесь использовать в дизайне стразы, фольгированный дизайн или фольгированный гель-лак. Но лучше выбирайте оттенки серебра или золота. Именно они смотрятся гармонично и стильно на любом цвете гель-лака. Френч — то, что никогда не выйдет из моды, и он вовсе не обязательно должен быть классическим. Выбирайте камуфляжи разных оттенков: беж, светло-розовый, ярко-розовый и, конечно, популярный молочный. Екатерина Зотова, руководитель и мастер ногтевого сервиса бьюти-студии Magic Room
Розовая пудра
Публикация от Маникюр Педикюр Москва💅🏻👣 (@samba_nails_msk) 16 Июн 2018 в 9:51 PDT  Нежный пастельный маникюр — идеальный вариант для лета. Один из самых трендовых оттенков этого сезона — пудровый. Нежное покрытие можно разбавить стразами, графическими черными рисунками или цветами. Пудра отлично сочетается с любым гардеробом. Если не любите розовый цвет, замените его на бежевый или телесный. Чтобы ногти на ломались, укрепите их акриловой пудрой.
Серебро
Публикация от nogotok.jez (@nogotok.jez) 21 Июн 2018 в 9:35 PDT  Серебряный гель-лак можно использовать для любого ногтевого дизайна. Он хорошо сочетается со всеми цветами — от пастельных до кислотных. Серебром рисуют горизонтальные или вертикальные полосы, геометрические фигуры, делают разводы и даже френч. Такие сияющие детали прекрасно освежают маникюр и делают его выразительнее.
Забавные блестки
Публикация от @_. _happy_hands_. _ 30 Апр 2018 в 2:19 PDT  В этом году обычные круглые блестки уступили место милым сердечкам и звездочкам. Они хорошо дополняют пастельный маникюр и вносят изюминку в темный. Например, если прикрепить звезды на черный цвет, ноготь будет выглядеть как звездное небо. Яркий маникюр на этом фото разбавлен классическим красным лаком. Блестки вы легко сможете приклеить сами. Предлагаем изучить еще 7 нейл-дизайнов для новичков, которые делаются легко и быстро.
Фруктовый
Публикация от 🍋Евгения Самохвалова (@samokhvalova92) 24 Июн 2016 в 10:03 PDT  Для лета идеально подойдет яркий маникюр. Идеи фруктового дизайна мастера представили крайне разнообразные. Можно сделать из ногтей апельсинки, киви или мини-арбузики. Смотрится сочно и вкусно. На все ногти фрукты лучше не делать. Такой дизайн хорошо смотрится на одном-двух пальцах.
Стеклянные ногти
Публикация от Марина (@kuzora87mail.ru) 4 Сен 2016 в 3:57 PDT  Если прошлым летом на пике моды был дизайн ногтей с битым стеклом, то теперь в тренде полностью стеклянные ногти. На прозрачные пластины дизайнеры наносят стразы или рисуют на них нежные цветы или узоры. Футуристический маникюр сдержанный и в то же время очень эпатажный и вызывающий. Хотите удивить знакомых, делайте стеклянные ногти! Еще больше идей летнего маникюра и педикюра:
15 трендов модного маникюра от звезд: эти идеи стоит взять на вооружение! Самые модные тенденции в летнем маникюре 2018: попробуйте первыми! 29 идей для летнего педикюра: смотрим фото и вдохновляемся!
Я Покупаю: последние новости
Самые модные стрижки на лето: выбираем по типу лица! Принцесса Диана использовала этот лайфхак, чтобы тайно изменить стрижку Пепельная роза: новый цвет волос покорил Инстаграм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин бросил жену231
Путин сделал Кириенко Героем России129
Что даст стране второй мегамост158
Новый вид завещания готовят для граждан89
Россия отказалась от «Фарнборо»313
Новости партнеров
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
04:02
Новый вид завещания готовят для граждан
Общество Личный счет
01:35
Россия отказалась от «Фарнборо»
Армия Оружие
03:12
Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение