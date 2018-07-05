10 идей для маникюра: от монохрома до стекла

Градиент

Публикация от НОГТИ МАНИКЮР ДИЗАЙН Голицыно (@elettra_nails) 23 Мар 2018 в 11:35 PDT Сегодня появилась масса разновидностей маникюра омбре. Мастера нейл-арта используют несколько оттенков и распределяют их от светлого к темному на ногтях. Плавный переход цветов можно сделать даже от мизинца к большому пальцу. Вертикальное омбре лучше смотрится на миндалевидной форме. Если длины не хватает, вам в помощь 9 лайфхаков, как отрастить ногти за неделю.

Матовый

Публикация от Maria_nails_brn (@maria_nails_brn) 26 Апр 2018 в 12:46 PDT Матовый маникюр — абсолютный хит лета 2018 года. Глянцевые ногти очень часто надоедают. Топ, который не блестит, выглядит очень необычно и стильно. Из цветов рекомендуем выбирать трендовые сейчас зеленые оттенки — от салатового до хаки, а также серые, голубые или нежно-розовые. Но нужно помнить, что светлое матовое покрытие может быстро пачкаться. Этого не происходит, если в салонах используют качественные материалы.

Втирка

Публикация от Маникюр/ Педикюр/ Брови (@demidova_nail) 8 Апр 2018 в 9:36 PDT Зеркальные ногти, которые отражают лучи света, не выходят из моды уже несколько сезонов. Такой ногтевой дизайн делается быстро, а смотрится очень дорого. Яркий маникюр для лета с втиркой мастера предлагают делать в сочных цветах (фиолетовых, зеленых и желтых) или выбирать классические варианты — золотые или серебряные. Они отлично сочетаются с ювелирными украшениями.

Неправильный френч

Публикация от Ногти💛Ресницы💛Брови💛ЕКБ (@na_vidu) 28 Фев 2014 в 12:44 PST Французский маникюр в этом сезоне расширяет свои рамки. Дизайнеры решили поэкспериментировать и заменили белые полоски на разноцветные — желтые, голубые и розовые. Необычно и современно смотрится френч в черном исполнении. Яркий маникюр можно сделать как на длинные ногти, так и на короткие. И не забывайте о классическом французском маникюре. Он не теряет свой актуальности никогда.

Монохром

Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР ЕКАТЕРИНБУРГ (@magic_room_studio) 7 Май 2018 в 8:50 PDT Одним из самых популярных оттенков стал молочный цвет. Его можно использовать и как камуфляж под френч, и как самостоятельный цвет. Очень стильно будет смотреться в матовом исполнении. А графичный дизайн, который тоже является бессменым хитом уже который год, придаст яркости и неповторимости вашим ноготкам.

Мнение эксперта

— Если хотите быть в тренде, то не бойтесь использовать в дизайне стразы, фольгированный дизайн или фольгированный гель-лак. Но лучше выбирайте оттенки серебра или золота. Именно они смотрятся гармонично и стильно на любом цвете гель-лака. Френч — то, что никогда не выйдет из моды, и он вовсе не обязательно должен быть классическим. Выбирайте камуфляжи разных оттенков: беж, светло-розовый, ярко-розовый и, конечно, популярный молочный. Екатерина Зотова , руководитель и мастер ногтевого сервиса бьюти-студии Magic Room

Розовая пудра

Публикация от Маникюр Педикюр Москва💅🏻👣 (@samba_nails_msk) 16 Июн 2018 в 9:51 PDT Нежный пастельный маникюр — идеальный вариант для лета. Один из самых трендовых оттенков этого сезона — пудровый. Нежное покрытие можно разбавить стразами, графическими черными рисунками или цветами. Пудра отлично сочетается с любым гардеробом. Если не любите розовый цвет, замените его на бежевый или телесный. Чтобы ногти на ломались, укрепите их акриловой пудрой.

Серебро

Публикация от nogotok.jez (@nogotok.jez) 21 Июн 2018 в 9:35 PDT Серебряный гель-лак можно использовать для любого ногтевого дизайна. Он хорошо сочетается со всеми цветами — от пастельных до кислотных. Серебром рисуют горизонтальные или вертикальные полосы, геометрические фигуры, делают разводы и даже френч. Такие сияющие детали прекрасно освежают маникюр и делают его выразительнее.

Забавные блестки

Публикация от @_. _happy_hands_. _ 30 Апр 2018 в 2:19 PDT В этом году обычные круглые блестки уступили место милым сердечкам и звездочкам. Они хорошо дополняют пастельный маникюр и вносят изюминку в темный. Например, если прикрепить звезды на черный цвет, ноготь будет выглядеть как звездное небо. Яркий маникюр на этом фото разбавлен классическим красным лаком. Блестки вы легко сможете приклеить сами. Предлагаем изучить еще 7 нейл-дизайнов для новичков, которые делаются легко и быстро.

Фруктовый

Публикация от 🍋Евгения Самохвалова (@samokhvalova92) 24 Июн 2016 в 10:03 PDT Для лета идеально подойдет яркий маникюр. Идеи фруктового дизайна мастера представили крайне разнообразные. Можно сделать из ногтей апельсинки, киви или мини-арбузики. Смотрится сочно и вкусно. На все ногти фрукты лучше не делать. Такой дизайн хорошо смотрится на одном-двух пальцах.

Стеклянные ногти

Публикация от Марина (@kuzora87mail.ru) 4 Сен 2016 в 3:57 PDT Если прошлым летом на пике моды был дизайн ногтей с битым стеклом, то теперь в тренде полностью стеклянные ногти. На прозрачные пластины дизайнеры наносят стразы или рисуют на них нежные цветы или узоры. Футуристический маникюр сдержанный и в то же время очень эпатажный и вызывающий. Хотите удивить знакомых, делайте стеклянные ногти! Еще больше идей летнего маникюра и педикюра:

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