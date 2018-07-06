«Этот цвет ее дешевит»: из-за нового имиджа Энн Хэтэуэй не сразу узнали

В сети появилось довольно блеклое фото, на котором интернет-пользователи не сразу смогли распознать голливудскую звезду Энн Хэтэуэй . Девушка выглядела очень уставшей и даже неопрятной, виной чему, по мнению ее поклонников, послужил неудачный цвет волос.

Американскую актрису Энн Хэтэуэй многие поклонники знают как обворожительную брюнетку с большими выразительными глазами. Но ради роли в новом остросюжетном триллере знаменитость была вынуждена превратиться на время в блондинку. Лента давно отснята и ждет своего звездного часа, а вот волосы Энн по-прежнему остаются в довольно странном состоянии. Рыжий оттенок и отросшие корни на голове актрисы делают ее общий вид весьма далеким от ковровых дорожек и гламура светских тусовок. Энн кажется вполне обычной женщиной и узнать ее в толпе прохожих стоило некоторых усилий.

Кроме того, из-за светлого оттенка кожи красавицы, которую обычно выгодно оттеняли ее темные локоны, в рыжем цвете она выглядит довольно блекло и даже болезненно, что не могло укрыться от внимательного взгляда многочисленных поклонников звезды киноленты «Дьявол носит Prada». «Ей брюнеткой шикарно было… Очень неудачный цвет» «Еле узнала ее! Так только в деревне красятся! Кошмарный вид» «Как же старит ее рыжий!» «Этот цвет ее дешевит… с чёрным шикарна была»

«Теперь она просто потеряла свою индивидуальность» «Сразу такая блеклая стала» «Что за зачуханая бабка?» «Это когда вышла в магазин без косметики и встретила всех знакомых и бывших» «Еще и корни отросли. Ужас!» — не скупились на критику в социальной сети. Отметим, что в последнее время публика не очень-то балует Энн похвалой. К примеру, ее недавний костюм, выбранный для свидания с мужем, в сети в миг признали нарядом старой девы, посоветовав актрисе обратиться за помощью к профессиональному стилисту.