Макияж с ярким акцентом на глаза: вдохновляемся звездами!

Забудь про тех, кто говорит, что яркий макияж не уместен днем. Поверь, этим летом ты можешь его позволить и днем и вечером. И звезды это доказывают.

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Если готова повторить такой яркий образ, начни с выбора правильного оттенка — лучше всего сочетать контрастные цвета. Для голубых глаз подойдут оранжевые и фиолетовые, для зеленых — розовые и синие, а карие глаза отлично подчеркнут голубые, розовые и оранжевые тени. А чтобы не пришлось поправлять мейк каждые пять минут — выбирай насыщенные пигменты и стойкие текстуры. Согласись, такой образ вряд ли можно назвать скучным. Да и когда как не летом экспериментировать с цветом?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/makiyazh-s-yarkim-aktsentom-na-glaza-vdohnovlyaemsya-zvezdami/