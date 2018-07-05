Как сменила имидж Лили Аллен?

Новый цвет волос, необычная стрижка или яркий макияж — чем нас удивила певица?

Лили никогда не придерживалась классики в выборе образов — последние месяцы певица появлялась с волосами нежно-розового оттенка и неординарными прическами (тренд на такое окрашивание начался еще в прошлом году, и с весны 2018 не сбавляет обороты — об этом подробнее можно почитать здесь).

Но этим летом Лили снова решила преобразиться и появилась на показе Chanel на Неделе Моды в Париже с волосами оттенка «пепельный блонд» (еще 20 удачных примеров и советы стилистов можно найти здесь).

Укладку певица доверила лондонскому стилисту Джейку Галахеру.

А как вам новый образ Лили Аллен?