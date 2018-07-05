WMJ BOX: топ идеальных средств для ровных стрелок и выразительных smoky eyes

Пленительный взгляд — главное женское оружие, однако не всех природа одарила большими и выразительными глазами. Мы со всей ответственностью заявляем, что это поправимо. Лучшие подводки и кайалы для кошачих стрелок и угольных smoky eyes мы собрали в новом WMJ BOX!

Подводки-фломастеры подойдут тем, кто боится не совладать с мягкими тонкими кистями. Твердый фетровый наконечник крайне удобен в использовании. Минус у этих малышек все же есть: срок использования после вскрытия недолговечен. Фломастеры засыхают очень быстро и прослужат от одного до трех месяцев.

Кайалы — очень жирные карандаши — незаменимы в создании выразительных smoky eyes. На деле популярный гранжевый макияж начинается не с палетки сочетающихся между собой теней, а с идеальной базы — жирный карандаш темного оттенка поможет усилить пигментацию рассыпчатых теней. Главное — хорошо его растушевать. На этот случай некоторые заботливые производители на обратной стороне карандаша сделали небольшую кисточку или мягкий спонж для растушевки.

Для тех, кто устал от классических черных стрелок, мы подобрали альтернативные варианты — цветные фломастеры и штампики — подводки с фетровым наконечником в форме сердечка, звездочки или трилистника.

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Фото: Юлия Воробьева