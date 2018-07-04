Солярий: мифы, факты и ваши ошибки

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук @dr.viktoria_13_) рассказала, можно ли с помощью посещения солярия решить проблему угревой сыпи, правда ли, что он может вызывать зависимость и почему перед отпуском лучше отказаться от сеанса загара.

Факт №1: солнце не вреднее солярия

Лампы излучают 98% волн спектра UVA. Они генерируют в 15 раз больше излучения, чем солнце. Лучи оказывают прямое воздействие на кожу — их не задерживает ни озоновый слой, ни облачность, ни какие-либо другие факторы. По этой причине в солярии быстрее вырабатывается меланин — пигмент, отвечающий за золотистый оттенок кожи. Если на солнце нужно лежать несколько часов, в солярии достаточно пары минут. Результаты исследований на тему «что вреднее: загар или солнце» сильно отличаются. Совпадает только статистика, предоставленная разными онкологами. И она неутешительная: 170 сеансов загара в солярии на 50% повышает риск развития онкологии. Получается, что, посещая солярий даже раз в месяц, через 15 лет вы наберете те самые 170 сеансов.

Хотела бы обратит внимание: солнцезащитные кремы, которые вы используете на пляже, не подходят для сеансов искусственного загара. Для солярия есть специальные линейки. Обязательно защищайте волосы — под действием УФ они быстро теряют влагу. Пользуйтесь специальными очками — без них может развиться так называемая «белая слепота» — состояние, при котором увеличивается чувствительность и наблюдается слезоточивость глаз. Оно характеризуется неприятными ощущениями — кажется, что в глаза попал песок.

Факт №2: в солярии вырабатывается витамин D К сожалению, в нашем климате дефицит витамина D — распространенное явление. В солярии он действительно вырабатывается (подробнее о витамине D читайте здесь). Но это не «панацея». Летом, чтобы восполнить дефицит витамина, достаточно часовой прогулки на солнце даже при условии использования солнцезащитного крема. Зимой можно принимать специальные препараты (предварительно проконсультировавшись с врачом, разумеется).

Факт №3: от солярия может развиться зависимость

Есть такое понятие, как танорексия — психологические расстройство, характеризующееся навязчивой потребностью быть загорелым вне зависимости от времени года. Чаще всего им страдают молодые девушки в возрасте до 25 лет. Некоторые европейские ученые даже заявляют об «эпидемии» — в Германии Великобритании , например, запрещено посещать солярий до 18 лет. И это не единственные страны, принявшие такие радикальные меры.

Кожа у девушек с танорексией выглядит не лучшим образом — она сухая, обезвоженная, грубая. Но и это для них не аргумент воздержаться от очередного сеанса загара — они готовы круглый год «жить» под лампами.

Факт №4: к посещению солярия есть абсолютные противопоказания

Есть категория заболеваний, при которых противопоказан и солярий, и воздействие солнца: диабет, нарушение функций щитовидной железы, туберкулез, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы. От воздействия УФ нужно воздержаться при приеме некоторых лекарственных препаратов: гормональных, антидепрессантов и прочих.

Факт №5: не нужно идти в солярий перед тем, как отправиться на море

Считается, что к встрече с «экваториальным» солнцем кожу нужно подготовить, несколько раз сходив в солярий. Это не совсем так. При посещении солярия в коже действительно вырабатывается меланин, защищающий от УФ. Но это происходит в поверхностных слоях. От солнечных лучей это вас не спасет. А вот крем с SPF 50 справится с этой задачей.

Факт №6: вертикальный и горизонтальный солярии одинаково вредны

Вне зависимости от того, в какой солярий вы ходите — вертикальный или горизонтальный — вред коже наносите одинаковый. Единственное отличие: вертикальный более гигиеничен — вы не соприкасаетесь с поверхностью, на которой могут остаться патогенные микроорганизмы.

Факт №7: солярий не спасеат от угревой болезни

Под воздействии солнца мелкие высыпания действительно исчезают — УФ их слегка подсушивает. Но это лишь временный косметический эффект. Лечение акне требует комплексного подхода. Чрезмерное увлечение солярием может дать прямо противоположный эффект, усилив секрецию сальных желез, снизив местный иммунитет кожи и спровоцировав гнойничковые высыпания.

Факт №8: поход в солярий не улучшает настроение

В индустрии красоты гуляет один распространенный миф: посещение солярия способствует выработке серотонина, отвечающего за настроение, именно поэтому его «прописывают» для лечения сезонных аффективных расстройств. Нет ни одного исследования, подтверждающего этот факт. При первых признаках депрессии нужно иди к психотерапевту, а не в солярий.

Факт №9: при некоторых заболеваниях кожи действительно показан солярий

Солярий действительно показан при некоторых кожных заболеваниях: псориазе, экземах, кератозе. Но решать — кому, когда и сколько — должен только врач. Любое самолечение чревато негативными последствиями и может усугубить ситуацию.