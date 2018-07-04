Ещё
Дакота поделилась предпочтениями в маникюре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дакота поделилась предпочтениями в маникюре 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Рита Дакота показала ярко-красный маникюр и отметила, что обожает «цвет Феррари», так называет оттенок ее муж Влад Соколовский.
Певица добавила, что в маникюре всегда придерживается классики — носит исключительно красный цвет, молочный и оттенки нюда. На ее ногтях практически никогда не бывает сложных рисунков или ярких цветовых сочетаний, потому что она считает себя консерватором в вопросах маникюра.
Особые требования Рита предъявляет к брендам, которые покупает. Ей обязательно нужно, чтобы гель-лак был максимально безопасным, качественным, стойким и прекрасно ложился на ноготь.
Певица поинтересовалась у своих поклонников, какой маникюр они предпочитают. Большинство читателей разделили мнение Риты о том, что маникюр должен быть «классическим», ведь так он будет сочетаться с любой одеждой и останется уместным.
Russianshowbiz.info: последние новости
Татьяна Навка бросила вызов Анастасии Волочковой Ксения Собчак разозлила фанатов Андрея Мерзликина заблокировали в Инстаграм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе101
Российского летчика Ярошенко пытали в США63
Украина придумала ассиметричный ответ Путину305
Над Украиной нависла национальная катастрофа184
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет94
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение