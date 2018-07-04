Дакота поделилась предпочтениями в маникюре

Певица добавила, что в маникюре всегда придерживается классики — носит исключительно красный цвет, молочный и оттенки нюда. На ее ногтях практически никогда не бывает сложных рисунков или ярких цветовых сочетаний, потому что она считает себя консерватором в вопросах маникюра.

Особые требования Рита предъявляет к брендам, которые покупает. Ей обязательно нужно, чтобы гель-лак был максимально безопасным, качественным, стойким и прекрасно ложился на ноготь.

Певица поинтересовалась у своих поклонников, какой маникюр они предпочитают. Большинство читателей разделили мнение Риты о том, что маникюр должен быть «классическим», ведь так он будет сочетаться с любой одеждой и останется уместным.