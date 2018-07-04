7 простых пляжных причесок на влажные волосы

С детства я усвоила одну летнюю истину — не ныряй. Купание не оставляет твоей прическе шансов на приличный вид. Так я думала, пока не узнала об этих стильных способах уложить мокрые волосы. Сделать это можно до, после и даже во время купания. Никаких замысловатых кос и греческих причесок.

1. Три пучка

Перед тем, как укладывать, сбрызни волосы кондиционером. Он смягчит волосы после соленой или хлорированной воды из моря или бассейна. Раздели волосы на три части. Закручивай небрежные пучки сверху вниз и скрепляй заколками. Сделать несколько пучков на разной высоте будет проще, чем собрать непослушные волосы в один высокий пучок. К тому же, это выглядит оригинально.

2. Скрученная коса

Влажные волосы сложно заплести, поэтому, если не позаботилась о косе заранее, воспользуйся этим простым способом. Собери волосы в низкий хвост, скрепи резинкой и раздели на две части. Скрути каждую из них в одну и ту же сторону. После этого скрути их между собой и зафиксируй еще одной резинкой. Не бойся, что волосы раскрутятся. Если сделаешь все правильно, получишь надежную и стильную прическу. Кроме того, когда распустишь косу, волосы будут струиться шикарными волнами. О других способах завить волосы без утюжка и плойки мы тебе уже рассказывали.

3. Высокие пучки

Всеми любимый вариант, с которым твои волосы с достоинством перенесут даже затяжную морскую прогулку. Раздели волосы и сделай два высоких хвоста. После аккуратно закрути их в два пучка и закрепи заколками. Прелесть пучков в том, что они хорошо смотрятся как в небрежном объемном варианте, так и гладко прилизанные.

4. Косы вокруг головы

Поверь, сделать эту прическу гораздо проще, чем кажется. Нанеси на волосы кондиционер и дай ему немного впитаться. Возьми прядь на передней части волос, заплети простую косу и скрепи ее маленькой резинкой. Проделай то же самое с другой стороны. Оберни каждую косу на противоположную сторону и закрепи невидимками. Одна коса должна располагаться под другой. Отлично, теперь волосы не падают на лицо, а ты немного похожа на Мать драконов.

5. Низкие пучки

Вернемся к пучкам, ведь прически с ними настолько же просты, насколько и разнообразны. Это элегантный вариант, который позволит тебе отправиться на вечеринку прямо из бассейна. На верхней части головы сделай косой пробор, а на нижней — прямой. Раздели волосы на две части, скрути в низкие пучки и закрепи резинками. Очень важно гладко зачесать волосы. Добавь немного средства для фиксации, чтобы они не пушились после высыхания.

6. Пузырьковый хвост

Еще одна альтернатива плетению кос, правда, для нее придется запастись резинками. Сделай низкий хвост и туго зафиксируй. Дальше надевай маленькие резинки через каждые пару сантиметров. Надеюсь, ты понимаешь, что эта прическа для обладательниц густых и длинных волос. Если твой жиденький хвостик едва заплетается в тонкую косу, лучше оставь эту идею.

7. Зачесанные назад волосы

Гладкие зачесанные назад волосы с мокрым эффектом уже который год не сходят с подиумов и красных дорожек. Но нигде эта прическа не будет смотреться так естественно, как на пляже. Она подходит для любой длины и почти не требует усилий. Зачеши волосы назад, закрепи верхнюю часть невидимкой. Отдели небольшие пряди справа и слева, помести их поверх первой заколки и тоже зафиксируй невидимками. Хорошо, если перед укладкой ты обработаешь волосы гелем, тогда эффект мокрых волос не пропадет после высыхания.