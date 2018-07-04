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«Без челки было лучше»: Анфиса Чехова нарастила волосы
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«Без челки было лучше»: Анфиса Чехова нарастила волосы 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
40-летняя телезвезда Анфиса Чехова любит экспериментировать с имиджем. От природы у нее темные волосы, которые она одно время красила в рыжий. Теперь же красавица предпочитает холодные оттенки шевелюры и продолжает менять образы.
Какая женщина не любит меняться? Не всегда, правда, перемены к лучшему, но это не останавливает представительниц слабого пола от поисков лучших «версий» себя. Вот и телеведущая Анфиса Чехова не удержалась от преображения своей звездной внешности, которая во многом помогла ей стать такой известной, как сейчас. Мало кто из женщин доволен цветом и формой локонов, ведь, как известно, кудрявые им надо выпрямить, длинные — отрезать, а короткие — нарастить. Знаменитость продемонстрировала очередной результат стараний стилистов — ее волосы вновь стали очень длинными. Естественный цвет шевелюры Чеховой — темный с «золотинкой», потому парикмахер постоянно трудится над приданием ей холодного пепельного оттенка.
На фото, которые опубликовала Анфиса, можно заметить — она сделала челку красноватого цвета. Она подчеркнула, что речь не идет о стойкой краске, работа была выполнена с помощью оттеночного бальзама. Многие подписчики теледивы решили, что до преображения их любимица выглядела лучше — со своими волосами, гладко зачесанными назад. Но были и те, кто поддержал стремление светской львицы к экспериментам: «Вас сложно сделать хуже, в любом виде довольно хороша!» «Вам идут прямые волосы, раньше краше было!»
Мне нравится Чехова с кудряшками, она отлично выглядит». «Ой, не, без челки было лучше». «Челка лишняя, причем еще и такая яркая, вам же не 15 лет, а 40». «Да, не идет, но волосы нарастили красиво, такая Рапунцель сразу, очень женственно и сексуально».
В целом позитивно настроенные пользователи сети считают, что с таким лицом, как у Анфисы Чеховой, ей можно носить любые прически и менять цвет волос едва ли не ежемесячно. Но сама она считает красоту очень опасной ловушкой, ведь многие женщины ограничиваются улучшением «оболочки», оставляя без внимания свой внутренний мир.
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