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Бритье подмышек: почему не следует это делать
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Бритье подмышек: почему не следует это делать 

Умная 1 час назад
Небритые подмышки кажутся многим одним из самых страшных табу. Казалось бы, современная девушка может делать что угодно со своим телом — кроме права самостоятельно решать вопрос о своем волосяном покрове. Так одним из главных вопросов современности становится «Брить или не брить?».
Ответ на него достаточно простой.
— Если вы бреете подмышки только потому что именно вам нравится ощущение гладкой кожи — продолжайте, это отличный повод.
— Если вы бреетесь под давлением со стороны общества и из-за страха того, что могут подумать о вас другие люди — возможно, настало время отказаться от бритвы. Хотя бы ненадолго.
Исследования показывают, что такой выбор делают все больше и больше женщин — а значит, неидеальная гладкость кожи постепенно становится новой нормой. Кстати, она не такая уж и новая (одержимость удалением волос появилась не так давно) и оказалась не самой жизнеспособной идеей.
Еще в 2013 году 95% женщин в возрасте от 16 до 24 лет брили или депилировали подмышки. Но уже в 2016 году это число снизилось до 77%. Продажи продуктов для удаления волос тоже упали — а значит, времена меняются (и понемногу становятся волосатее).
Некоторые исследователи видят причины таких изменений в диверсификации стандартов красоты, кто-то видит зависимость в том, что все меньше женщин хотят травмировать кожу бритьем и депиляцией.
Почему стоит перестать брить подмышки? (хотя бы ради эксперимента)
1. Экономия времени. Да, бритье подмышек не занимает так много времени, как бритье ног, например. Но даже 5 минут, которые вы тратите на это каждые несколько дней, за жизнь складываются в приличное количество дней. А теперь честно ответьте себе — неужели у вас нет занятие поинтереснее, на которое вы могли бы потратить это время?
2. Экономия денег. Существует «налог на розовое», из-за которого женские товары совпадающие по характеристикам с мужскими, по каким-то причинам оказываются дороже. Но даже если вы выбираете мужские станки или одноразовые бритвы, то за год набегает весьма приятная сумма, которую, как и время, можно потратить на что-то более полезное.
3. Переосмысление своего образа. Подумайте — бритые подмышки действительно составляют такую большую часть вашей личности и вашего образа, что от этого никак не отказаться? Если да — то бритье прямо сейчас должно перестать быть вашим приоритетом в жизни — потому что научиться любить себя любой, гораздо важнее.
4. Переосмысление своих отношений с другими людьми. Спорим у вас есть знакомый или знакомая, про которую вы думаете «Ну вот ему это точно не понравится»? Но действительно ли вам так важно мнение этого человека, чтобы была необходимость делать что-то неприятное и тратить на это время и деньги? А если человек перестанет любить вас только из-за волос на теле — действительно ли вам нужен этот человек?
5. Влияние на здоровье. Сколько бы не говорили о «вредных» бактериях, которые заводятся в небритых подмышках (звучит как начало фильма ужасов), бритье скорее вредит, чем приносит пользу. Смотрите сами — бактерии появятся в любом случае и будут более чем безопасны. Но используя бритву, вы каждый раз устраиваете очень нежной и чувствительной коже подмышек принудительный грубый пилинг. То есть, снимаете слой кожи, которая еще не готова к отшелушиванию. Отсюда — раздражение, огрубение, потемнение кожи и неприятные ощущения.
Любимый аргумент защитников «гладкости» — «это негигиенично!». Но с ним легко бороться: достаточно помнить, что не волосы выделяют пот. И средства гигиены тоже воздействуют не на волосы, а именно на потовые железы — так что хороший дезодорант одинаково успешно работает как на бритой, так и на небритой подмышке.
Большинство современных женщин испытывают почти отвращение при одной мысли о волосах на женском теле. Но если мы говорим о любви к себе, то почему бы не начать с принятия такой естественной и нормальной вещи, как волосы на теле? К тому же, вряд ли где-то можно будет найти женщину, которой бритье и депиляция доставляют настоящее удовольствие. Так зачем продолжать беспокоиться о достаточно незаметной детали, которая даже не делает нас счастливыми?
Помните только, что никто и ничто не должно указывать вам, что делать с вашим телом: в этом вопросе стоит руководствоваться исключительно здравым смыслом и собственными ощущениями.
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