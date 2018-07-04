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Беременным не разрешают принимать солнечные ванны
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Беременным не разрешают принимать солнечные ванны 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В жаркие дни многих тянет принимать солнечные ванны, а среди желающих есть и будущие мамы. Насколько безопасны подобные процедуры для беременных? Еще совсем недавно вы спокойно принимали солнечные ванны, покрывались коричневым загаром и приводили в восторг окружающих. Но теперь, когда через несколько месяцев вы подарите жизнь новому человеку на этой планете, следует подчиняться определенным правилам. В целом, эксперты не советуют беременным принимать солнечные ванны, хотя никаких научно доказанных рисков от этих процедур для детей пока не появилось. Однако длительное нахождение под солнцем может грозить солнечными ожогами, перегревом или обезвоживанием. Всё это не очень полезно для малыша, который проходит через стадию внутриутробного развития, поэтому беременным нужно соблюдать предосторожности. Старайтесь длительное время не сидеть перед прямыми лучами солнца, лучше вообще не выходить на улицу в самые жаркие отрезки дня, а также пить больше воды. Также беременным не рекомендуется посещать солярии, которые не являются полностью безопасными, а в каких-то случаях их можно назвать даже вредными. К примеру, при значительном количестве процедур в соляриях женщины получают большую дозу ультрафиолетовой радиации, чем в середине самого жаркого дня где-нибудь в Средиземноморье. В распоряжении науки имеются доказательства связи между увеличивающимся объемом солнечной радиацией и дефицитом фолиевой кислоты. Помните о том, что в период беременности кожа становится более чувствительной, что объясняется повышенным содержанием гормонов, вызывающих потемнение кожи. Речь идёт о меланоцитстимулирующих гормонах. Они могут приводить к появлению темных пятен на лице или складок в середине живота. Из-за солнечных ванн данные признаки будут более заметными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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