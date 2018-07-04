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Дарья Клюкина и Егор Крид переписываются в инстаграм
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Дарья Клюкина и Егор Крид переписываются в инстаграм 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Пару часов назад Егор Крид выложил фотографию, на которой предстал с выкрашенными в белый цвет волосами. «Белый цвет так прост, но получить его можно только соединив все цвета воедино», — подписал так фото Егор.
Почему Егор вдруг решил измениться, он не рассказал. Новую причёску певца сразу же оценила победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. «А мне нравится))», — написала девушка. Крид ей на это лишь ответил смайликом в виду поцелуйчика, чем, кстати, снова озадачил поклонников. Правда, они смену имиджа Егора не особо оценили. Большая часть сравнила его с Джастином Бибером.
«Привет, Джастин!’re»
Или, например, с Эминемом.
«Эминем рашн версия»
«Эминем»
Другие поклонники выразили надежду, что певец просто воспользовался фотошопом или смешил имидж для съёмок клипа, а потом снова перекрасится в свой русый. Что ж, посмотрим, какой на самом деле у Егора цвет волос. Кто знает, вдруг и, вправду, перекрасился — парикмахерских в лэйбле много.
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