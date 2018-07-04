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Cпа-девичник (не в салоне!): 10 этапов подготовки
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Cпа-девичник (не в салоне!): 10 этапов подготовки 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Выбор места
Выбирайте идеальное место для спа-девичника, исходя из своих предпочтений и доступности места. Если вы не хотите выходить из дома — нет проблем. Есть миллион способов сделать спа-день, не вылезая за пределы своей квартиры. О них ниже. Если выбраться из дома с подружками и есть ваша задача, отправляйтесь в ближайший парк или пляж. Все необходимое можно взять с собой.
Еда  Ваша спа-вечеринка не должна быть перегружена тяжело перевариваемыми продуктами. Ведь главное — это релаксация и чувство легкости, а не не обжорство и глубокий сон после вкусных, но жирных ребрышек. Наш совет — простые легкие закуски. Например, попробуйте такой рецепт: используйте йогурт без добавок и смешайте его с медом и ягодами. Клубника, голубика и малина станут идеальными ингредиентами для такого десерта. И главное, вы спокойно можете использовать его как еще одну питательную маску для лица. Ну а что?
Одежда
Хоть речь идет и о вечеринке, облачаться в блестящие платья и высокие каблуки не нужно. Достаточно попросить своих подруг захватить любимые купальники и запастись несколькими халатами и широкими пушистыми полотенцами. Также приобретите пару желтых перчаток, в которых обычно моют посуду. Ниже мы расскажем зачем. И, конечно, резиновые тапочки. Они гораздо удобнее тряпичных. В них и купаться можно без страха, и делать друг другу педикюр без опасений.
via GIPHY
Та самая «розовая вода»
Перед любыми спа-процедурами в салоне вам предлагают окунуть свои ножки и ручки в благоухающую воду с лепестками роз. Это ритуал может стать идеальным стартом и для вашей спа-вечеринки. А главное, сделать розовую воду очень просто. Вот вам рецепт: на одну небольшую пачку лепестков роз вылейте две чашки горячей воды, прикройте тару крышкой и дождитесь, пока вода остынет. Вуаля. Красиво оформите ее оставшимися лепестками и удивляйте своих подруг. Также эту воду можно заморозить в холодильнике и использовать как тонизирующие кубики льда (на утро после вечеринки).
Создайте атмосферу
Где бы вы ни затеяли свою вечеринку, создать расслабляющую атмосферу — ваша первостепенная задача. В этом вам помогут свечи. И их должно быть много. Лучше использовать натуральные ароматические. Ароматы подбирайте согласно месту проведения вечеринки. Для дома подойдут легкие цветочные ароматы. Для парка — древесные ноты (только будьте аккуратны и не спалите лес!). Они усилят эффект полного погружения в природу. А для пляжа идеальными компаньонами станут цитрусовые. Их свежий аромат в сочетании с соленым воздухом расслабят вас уже в первые секунды.
Домашняя сауна
Если вы решили устроить вечеринку дома — превратите свой душ в сауну. Просто включите горячую воду и подождите двадцать минут, пока ванная комната не наполнится жаром и паром. Затем возьмите небольшое полотенце и нанесите на него несколько капель эфирного масла. Лаванда, ваниль или роза лучше всего помогут расслабиться. Заходя в душ, положите это полотенце себе на лицо и глубоко вдохните (предложите это сделать своим подругам — подберите аромат для каждой в зависимости от предпочтений). Это не только моментально расслабит, но и будет способствовать очищающему эффекту.
После душа
Перед тем как отправиться в «сауну» на домашней вечеринке, подогрейте молочко для тела на батарее в ванной комнате — нет ничего приятнее, чем теплый лосьон, который мягко ложится на влажную и горячую кожу.
Необычные рецепты
Удивите своих подруг новым интересным рецептом избавления от неровности цвета кожи. Возьмите свеже разрезанный лимон и начните втирать его в локти и коленки. Не удивляйтесь — кислота лимона в этих местах лучше всего проникает под кожу и значительно быстрее начинает смягчать черные точки и осветлять темные круги.
Те самые перчатки
Настало время воспользоваться желтыми перчатками для мытья посуды в новом амплуа. Приготовьте любимый крем или маску для рук, густо нанесите его и надевайте перчатки, чтобы добиться большего расслабляющего эффекта. Заранее подготовьте теплые грелки и держите одну из них в руках на протяжении всей процедуры. Пока ваши руки будут заняты — помедитируйте на красивый закат во время вечеринки на природе или наконец-то начните смотреть новый сериал, если ваш девичник дома.
Маски
Какой-же спа-девичник без масок для лица. У вас есть два способа их заполучить, и оба они верные. Если вы хотите приготовить маску самостоятельно, воспользуйтесь блендером — вам понадобится немного охлажденного крема, йогурт, мед, гель алоэ вера и авокадо. Используя кисть для нанесения тонального крема, густо намажьте лицо собственноручно приготовленной маской. Подождите, пока она застынет — это займет около 15 минут. Наслаждайтесь эффектом! Если времени на приготовление маски нет, вы можете ее просто купить — результат будет не менее убедительным. Рекомендуем выбирать маски из натуральных компонентов. Наш фаворит — фито-коктейль из бореальной тайги, в который входят экстракты черной ели, аллеганской березы, бореального красного клена, а также сосны Банкса. Эти компоненты богаты микроэлементами, витаминами, дубильными веществами и антиоксидантами. Комплекс подойдет для всех типов кожи и глубоко увлажнит кожу. А что еще надо, чтобы почувствовать себя королевой вечеринки?
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