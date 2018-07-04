Тест: узнайте, какая техника окрашивания волос вам подойдет

Мы сейчас не только о том, что красиво и в тренде. Мы о здоровье волос и о том, какой вариант окрашивания может его поддержать.

У всех мам есть мечта: тратить на походы в салон как можно меньше времени, но чтобы волосы радовали своим здоровьем и красотой как можно дольше. Это желание может стать реальностью, если вы грамотно подберете технику окрашивания.

Марианна Кичук, топ-стилист салона Bianco Nero Архив пресс-службы

В этом непростом деле нам взялась помочь Марианна Кичук, топ-стилист салона Bianco Nero Марианна предложила читательницам «Летидора» максимально щадящие и практичные техники (они позволят маме минимум времени тратить на уход и посещать эксперта всего раз в несколько месяцев).

Ответьте на девять несложных вопросов и узнайте, какая техника окрашивания волос может вам подойти.

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