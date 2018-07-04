Крид стал платиновым блондином, а поклонники сравнили его с Бибером и Барских 

Егор Крид представил новый образ.
Егор Крид не боится меняться. Он часто экспериментирует с внешностью: то отращивает волосы, то делает модные стрижки и укладки, а то и вовсе стрижется почти под ноль. На этот раз артист представил поклонникам свой летний стиль: Крид перекрасился в блондина.
— подписал снимок Егор.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Мнения поклонников относительно нового образа Егора разделились. Одни считают, что блонд гармонично смотрится на голове Крида, другие сравнивают артиста с Джастином Бибером и Максом Барских, которые в свое время также пробовали этот оттенок.
А как тебе такой Егор, нравится?
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Фото:Instagram