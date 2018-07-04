Крид стал платиновым блондином, а поклонники сравнили его с Бибером и Барских

Егор Крид не боится меняться. Он часто экспериментирует с внешностью: то отращивает волосы, то делает модные стрижки и укладки, а то и вовсе стрижется почти под ноль. На этот раз артист представил поклонникам свой летний стиль: Крид перекрасился в блондина.

— подписал снимок Егор.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Мнения поклонников относительно нового образа Егора разделились. Одни считают, что блонд гармонично смотрится на голове Крида, другие сравнивают артиста с Джастином Бибером Максом Барских , которые в свое время также пробовали этот оттенок.

А как тебе такой Егор, нравится?

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Фото:Instagram