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5 причесок, ради которых вы захотите нарастить волосы
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5 причесок, ради которых вы захотите нарастить волосы 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Длинные и здоровые волосы — это редкий природный дар, которым, к сожалению, не все награждены. Но унывать из-за того, что вы лишены густой копны волос, не стоит. Сейчас, как никогда ранее, можно с этой проблемой справиться. С каждым годом, волосы которые используют при наращивании, становятся качественными до такой степени, что скоро их будет почти невозможно отличить от натуральных.5 причесок, ради которых вы захотите нарастить волосыА если учесть, что сейчас длинные волосы на пике популярности, можно воспользоваться услугами мастера и позволить себе одну из самых популярных причесок нарастив себе волосы. Конский хвост
Классический конский хвост —
прекрасный вариант как для повседневной жизни, так и для вечерних выходов в  свет. Но хвост не будет конским, если ваших волос не хватает для достаточной длины
и густоты, потому в помощь могут прийти как накладные пряди, так и наращенные
волосы.
Если вы уверены, что вам больше подойдут распущенные волосы, то тут вариантов причесок появляется сколько угодно, начиная от выпрямленных и гладко уложенных, до самых кудрявых. Прямые
Кудрявые
Мелкие кудри
Любимая прическа королевы
поп-музыки Бейонс — афро-кудри, немного собранные наверх. Смотрится это потрясающе
и на мужчин производит неизгладимое впечатление. Ради такого эффекта точно
стоит попробовать нарастить волосы и закрутить их в маленькие кудри.
Дреды Дреды, своего рода наращивание волос. Несмотря на то, что  заплетенные в дреды волосы подразумевает их ношение совершенно
определенным образом, при правильном уходе за волосами, и при наличии
фантазии, можно делать многочисленные прически, которые не уступают по  своей красоте ни одной другой на длинные волосы.
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