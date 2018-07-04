Эти 10 домашних привычек «убьют» твои волосы

По статистике, русские девушки уделяют очень много внимания красоте своих волос, в их косметическом арсенале представлено до 12 специальных средств. И все же в стремлении к совершенству мы совершаем фатальные для наших волос бьюти-ошибки. О самых популярных промахах читай в нашем материале!

Не срезаешь посеченные кончики

Регулярно пропускать ежемесячное подравнивание кончиков просто преступление против своей шевелюры.

В стремлении заполучить локоны до пояса девушки пытаются всеми доступными способами сохранить испорченную длину. В ход идет все: средства с силиконами, натуральными ухаживающими компонентами, особо отчаянные даже питают кончики натуральными маслами. Увы, посеченные кончики уже ничто не восстановит, остается только отрезать пару поврежденных сантиметров. А вот прическа от чрезмерного использования ухаживающих средств становится несвежей в два раза быстрее.

Используешь слишком много кондиционера

Из популярного заблуждения о том, что кондиционеры действуют как маска для волос, возникает очередная бьюти-ошибка. На деле кондиционеры необходимы для дополнительного увлажнения волос, а не для придания им мягкости и шелковистости. Поэтому в том, чтобы намазывать на волосы пол-упаковки кондиционера, нет необходимости, ведь, в конце концов, все это непродуктивная трата средств и времени.

Кроме того, как и большинство шампуней, многие кондиционеры содержат сульфаты, которые вместо создания эффекта шелковых волос лишь иссушают кожу головы и прибавляют проблем в виде посеченных кончиков. Вместо постоянного использования кондиционера лучше оставь в еженедельной бьюти-практике двухразовое использование питательной маски для волос.

Сушишь волосы в полотенце

Казалось бы, все сушат волосы в полотенце. Не ходить же нам по квартире, оставляя за собой небольшие лужи воды. Как оказалось, сушить волосы в полотенце категорически запрещается. Во-первых, луковицы волос совсем не предназначены для того, чтобы выдерживать на себе полукилограммовое полотенце.

Во-вторых, мокрые волосы повредить гораздо легче, чем подсушенные, а закручивание их в жгут во время сушки в полотенце на пользу им точно не пойдет и даже может усугубить проблему посеченных кончиков.

На первый взгляд, использование старой и верной щетки, купленной пару лет назад в переходе, для стайлинга, ежедневного расчесывания, нанесения маски и прочих манипуляций кажется полностью оправданным. В конце концов, это же самая настоящая экономия в действии.

Некоторые щетки могут вырывать волосы и травмировать их структуру. Выбирать подходящую расческу стоит, исходя из типа щетины и частоты зубчиков. Использовать расческу больше года лучше не стоит. Мало того что на ней скапливается слишком много пыли, так иногда и зубчики выпадают или с них слетают защитные круглые наконечники, а это значит, что при расчесывании ты травмируешь нежную кожу головы.

Используешь слишком тугую резинку для волос

Использование слишком тугой резинки для волос плохо для здорового кровообращения кожи головы. А так как с циркуляцией крови переносятся полезные микроэлементы и витамины, то любые нарушения приведут к тому, что волосы не получат необходимые питательные вещества, что, несомненно, отразится на их здоровье и красоте.

Кроме того, тканевые резинки из-за трения с волосами могут травмировать их структуру и привести к появлению сечения по всей длине. Популярные резинки в виде телефонного шнура в этом случае настоящее спасение: трение сведено к минимуму, а волосы не слишком пережаты.

Перебарщиваешь с сухим шампунем

Сухой шампунь — настоящее спасение в экстренных ситуациях. Ключевое слово здесь, как ты уже могла догадаться, «экстренных». Освежить прическу после силовой тренировки в спортзале, перед ответственной встречей или романтическим свиданием, когда времени на полноценное мытье головы катастрофически не хватает, как раз под силу сухому шампуню. Однако использовать его каждый день для придания объема — не лучшая идея. Впрочем, как и использовать сухой шампунь три дня подряд.

Все дело в том, что тальк в составе средства может закупорить поры и луковичные фолликулы и воспрепятствовать правильному дыханию кожи, что, в свою очередь, приведет к потере волос.

Как мы уже говорили, влажные волосы беззащитны перед механическими воздействиями, в том числе и перед расчесыванием. Кроме того, из-за столь агрессивных манипуляций ты рискуешь сломать стержень волоса, что приведет к сечению и обломанным кончикам. Ни один хороший стилист не посоветует распутывать волосы сразу же после мытья головы и нанесения кондиционера, хотя это и сэкономит время, когда ты приступишь к укладке.

Если все же ты никак не можешь отказаться от расчесывания влажных волос, воспользуйся специальными расческами для мокрых локонов или гребнем с широкими зазорами между зубчиками.

Выпрямляешь утюжком непросушенные волосы

О вреде воздействия высоких температур на стержень волоса сегодня можно услышать из каждого утюга. Но если использовать стайлеры на мокрых волосах, то это лишь усугубит ситуацию. Чтобы твое увлечение выпрямлением или созданием небрежных пляжных локонов не обернулось трагедией для твоих волос, перед укладкой тщательно высуши их феном или естественным способом и нанеси термозащиту.

Кератиновое выпрямление

В то время, когда весь мир сходит с ума по кудрявым волосам и легким локонам, некоторые девушки все еще мечтают об идеально гладких волосах. Некоторые красотки, насмотревшись бьюти-туториалов из серии «Сделай сам и помоги подруге», идут в магазины профессиональной продукции для стилистов и покупают специальные составы для кератинового выпрямления.

Ошибка с дозировкой, временем выдержки или в технике выполнения обычно вытекает в плачевный итоговый результат — вместо красивых, гладких и идеально прямых волос ты получишь склеенные пакли.

Красишь и обесцвечиваешь волосы дома

Окрашивание волос в домашних условиях на первый взгляд кажется не такой уж плохой идей — это удобно, дешево, и к любимому стилисту через весь город ехать не придется. На деле ситуация с домашним окрашиванием примерно такая же, как и с домашним кератиновым выпрямлением. Профессиональные продукты в руках дилетанта редко когда приводят к позитивному результату.

Конечно, в любом супермаркете на полке ты найдешь краску для домашнего окрашивания с подробной инструкцией по эксплуатации, но и в этом случае не все так просто. Краска из супермаркета рассчитана на все типы волос (иными словами, производители физически не могут учесть индивидуальное состояние волос, как это может сделать опытный стилист). Кроме того, при смешивании домашних красителей результат может оказаться, мягко говоря, неожиданным, чего опять же не случится в салоне.

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Фото: Shutterstock