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3 принадлежности для идеального бритья
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3 принадлежности для идеального бритья 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Издревле уход за растительностью на лице был неотъемлемой частью жизни мужчин. Вместе с эволюцией человечества развивались и инструменты для очищения лица от волос или для создания формы бороды. И миллионы мужчин все чаще задаются вопросом: «Какую бритву лучше всего использовать?». Все это, конечно, зависит от индивидуальных предпочтений, особенностей кожи лица и структуры волос, поэтому мы расскажем о трех видах бритвенных принадлежностей для идеального бритья.
1. Опасная бритва
И по сей день, когда существует множество безопасных способов бритья, находятся любители опасных бритв. Их манит не столько риск и олдскульность, сколько удобство и качество бритья. Благодаря форме открытого лезвия, появляется возможность сбривать волосы максимально близко к корню. Опасная бритва достаточно широкая и длинная, что значительно уменьшает количество проходов путем захвата большей области лица. Из-за того, что лезвие достаточно острое и сбривает в один заход, снижается раздражение кожи — уже не придется по нескольку раз проходить по одному и тому же месту. Ну и наконец — удовольствие от процесса. Бритье опасной бритвой — это некий ритуал, особое искусство, требующее определенных навыков для лучшей техники. Оттого каждодневное бритье перестает быть рутиной и превращается в некое подобие хобби. Но одной опасной бритвы недостаточно: в комплект должны входить ремень (для регулярной правки лезвия), мыло/крем и помазок (собственноручно взбитая пена густая и создает особое скольжение), афтершейв (лосьон после бритья). Купить опасную бритву →
2. Т-образная бритва
Т-образный станок является чем-то средним между опасной бритвой и кассетным вариантом. И, бесспорно, имеет ряд преимуществ не только благодаря дизайну, но и получаемому результату. Чистое бритье обеспечивается благодаря весу и правильному углу лезвия к коже. Раздражение снижается из-за того, что ты пройдешь по участку кожи одним лезвием, а не тремя или пятью. А при должных навыках ты будешь сбривать участок щетины в один заход, что не только ускорит процесс, но и сохранит твою кожу в целости и принесет удовольствие. И еще одно важное преимущество — выгода. Конечно, узнав цену Т-образного станка, ты можешь засомневаться в покупке, но здесь экономия в перспективе. В бюджетной нише пачка лезвий для «тэшки» (5 шт. в пачке) обойдется в 100-200 руб, тогда как бритвенные кассеты (2 шт. в пачке) в среднем стоят рублей 500. Как только освоишь технику бритья Т-образной бритвой, можешь смело уходить от пены и геля к мылу, что тоже позволит существенно сэкономить. Купить Т-образную бритву →
3. Косметика для бритья
Ежедневное бритье — это ритуал, который делает твое лицо опрятным, но в то же время может оставить и массу негативных ощущений: раздражение, мелкие порезы, жжение; кожа становится более грубой. На сегодняшний день существует множество средств по уходу за кожей лица во время бритья, после него, а с недавнего времени еще и до бритья. Но для чего они? Мы ж мужики — крема и лосьоны оставим женщинам. Может, и так. Но как тогда сохранить кожу лица таким образом, чтобы она как можно дольше оставалась чистой и здоровой? Придется использовать косметику для бритья. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала выяснить, какой у тебя тип кожи. Ну и по ощущениям от бритья тоже сделать определенный вывод, что тебе нужно. Качественная косметика для бритья не только облегчит каждодневную процедуру, но и сможет улучшить кожу лица не только внешне, но и структурно. Купить косметику для бритья →
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