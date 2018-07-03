Таблетки красоты: какие витамины для волос помогут превратиться в Рапунцель

На заметку

Начнем с главного, о чем всегда нужно помнить, — прием витаминов внутрь (в отличие от масок) практически никак не влияет на состояние уже имеющихся на голове волос. Зато витамины способствуют формированию более крепкого, упругого, здорового волосяного стержня на начальных стадиях роста, а это со временем позволит отрастить длинные и густые волосы.

Ускоряемся

Средняя скорость роста волос составляет от 1 до 1,5 см в месяц. Чтобы ускорить этот медленный процесс нужно обеспечить дополнительный уход и питание и коже головы, и волосам, а еще попытаться максимально устранить факторы, оказывающие негативное воздействие. Часто причиной медленного роста волос становится недостаток витаминов и минералов, поступающих в организм с едой. В этом случае для быстрого и эффективного исправления ситуации необходим особый подход, который включает в себя несколько пунктов.

Во-первых, следует проконсультироваться с врачом-трихологом, который оценит состояние волос и общее состояние организма и примет решение, какой комплекс витаминов вам лучше подойдет. Плюс хорошо в превращении в Рапунцель поможет правильное питание. Рацион должен быть обогащен продуктами, содержащими белок, мясом (лучше всего красным), зеленью и овощами, содержащими необходимые витамины и микроэлементы. Не стоит забывать и про уход и постоянно делать маски для кожи головы и волос.

Выбор мультивитаминного комплекса тоже должен происходить совместно с врачом-трихологом. При этом желательно отдавать предпочтение тем комплексам, которые кроме витаминов имеют в своем составе еще и полезные микроэлементы — кальций, железо, цинк, селен, магний и другие. Наиболее важными для волос являются витамины группы В, их нехватку вы заметите по изменению качества волос и их выпадению.

А теперь по порядку

Если говорить о каждом из витаминов, входящих в состав группы В, то нужно отметить, что, например, витамин В1 обеспечивает волосяные луковицы и кожу головы необходимыми питательными веществами и структурными компонентами. Витамин В2 устраняет ломкость, нормализует выработку кожного сала сальными железами волосистой части кожи головы, предупреждает ее обезвоживание. Витамин В3 –усиливает рост волос и препятствует раннему появлению седины, а еще делает цвет волос более насыщенным. Витамин В6 также улучшает состояние кожи головы, усиливает питание волосяных луковиц. Витамин В7 — один из главных витаминов для волос, он отвечает за здоровое состояние волосяного стержня, укрепляет структуру, стимулирует рост, предупреждает расслаивание кончиков. Витамин В8 — это витаминоподобное вещество, которое помогает поддерживать состояние волос, волосяного покрова, а также печень. Кстати, именно его недостаток может вызвать появление перхоти, себореи, нарушает рост не только волос, но и ногтей. В9 делает пряди более густыми, активизирует их рост, восстанавливает и укрепляет структуру волосяного стержня, обладает антиэйджинговым эффектом. Витамин В12 увеличивает объем, предупреждает выпадение волос, усиливает питание, помогает избавиться от перхоти. Запомнили?

Еще больше витаминов

Кроме витаминов группы В для волос важны и другие. Например, витамин А. При его дефиците волосы будут выпадать и выглядеть безжизненными. Витамин Е отвечает за питание волос. Витамин F поддерживает здоровое состояние кожи волос, помогает придать волосам блеск и убирает ломкость.

Если говорить о популярных комбинированных поливитаминных комплексах, то, на самом деле, их не так уж и много. Наиболее часто используемый и наиболее любимый из них — Пантовигар, в состав которого входят витамины В1, В5, В7, В10, кератин, аминокислота цистеин.

Витамины Ревалид — комплекс, улучшающий состояние волос и повыщающий их устойчивость к неблагоприятным факторам. В его состав входят аминокислоты цистеин, метионин, также витамины группы В, экстракты проса, ростков пшеницы, микроэлементы — цинк, медь и железо.

Perfectil — целая ниша препаратов. Первый — Perfectil tricologic. Он поможет, если вы хорошо знакомы с выпадением волос. Второй — Perfectil для кожи, волос и ногтей. Каждый из них содержит большое количество витаминов группы В, витамины Е и С, аминокислоты, комплекс минералов и экстракты растений.

Витрум Beauty — еще один хороший витаминно-минеральный комплекс для улучшения состояния волос, ногтей и кожи. В его состав кроме витаминов группы В входят биофлавоноиды, аминокислоты, экстракт хвоща полевого, витамин А, рутин.

Селенцин — гомеопатический препарат, который спасает от выпадения волос. Подходит тем, кто страдает непереносимостью витаминов или растительных компонентов, но в то же время хочет забыть о выпадении волос как о страшном сне.

Фитовал — капсулы, которые спасут при сильном выпадении волос, нарушении их роста. Содержит в своем составе также витамины группы В, цинк, медь, железо, цистеин, экстракт медицинских дрожжей.

Последний герой — Фитофанер фирмы Phyto. Это единственная добавка, которая содержит Омега-3 и Омега-6, а также бета-каротин, витамин С, Е, витамины группы В. Станет вашим спасением при выпадении волос и ухудшении их качества.