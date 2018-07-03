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Курянин поджёг себе волосы, проиграв спор об итоге матче «Россия-Испания»
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Курянин поджёг себе волосы, проиграв спор об итоге матче «Россия-Испания» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Накануне игры молодой человек пообещал в соцсетях, что сделает так в случае победы нашей сборной
19-летний курянин Никита Мельников пообещал на своей странице «Вконтакте» сжечь себе волосы, если Россия победит в матче с Испанией. Парень своё обещание сдержал. 2 июля он разместил фото и видео с горящими волосами. Как пояснил Никита, в победу нашей сборной не особенно верил, но надеялся.
— Рад, что прошли в четвертьфинал, но конечно волосы не особо жечь хотелось. Ожогов не осталось, все хорошо, — поделился с «КИ» Никита.
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