Курянин поджёг себе волосы, проиграв спор об итоге матче «Россия-Испания»

Накануне игры молодой человек пообещал в соцсетях, что сделает так в случае победы нашей сборной

19-летний курянин Никита Мельников пообещал на своей странице «Вконтакте» сжечь себе волосы, если Россия победит в матче с Испанией . Парень своё обещание сдержал. 2 июля он разместил фото и видео с горящими волосами. Как пояснил Никита, в победу нашей сборной не особенно верил, но надеялся.

— Рад, что прошли в четвертьфинал, но конечно волосы не особо жечь хотелось. Ожогов не осталось, все хорошо, — поделился с «КИ» Никита.