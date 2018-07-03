5 способов сделать маникюр с рисунками как у суперзвезд дома

Заботиться об ухоженности рук — священная обязанность любой женщины. Причем важно следить не только за кожей рук, но и за ногтями. На сегодняшний день существует огромное количество способов украшать ногти. Вот о них мы и поговорим. МедикФорум собрал все советы по созданию маникюра как у звезды.

Какие бывают рисунки для маникюра?

Методик нанесения на ногти рисунка существует великое множество. Здесь единственное ограничение — ваша фантазия. •Наиболее распространенной техникой нанесения рисунка на ногти является художественный рисунок, или роспись ногтей. Она достаточно проста в исполнении (при наличие должной аккуратности и навыков рисования). Поверх основного слоя лака при помощи водно-акриловых красок мастер наносит на ногти требуемые элементы. Формы могут быть абсолютно любыми (в зависимости от пожеланий клиента и мастерства исполнителя): цветочные композиции, животные, геометрические и иные фантазийные формы. Также возможно нанести блестки. Закрепляется рисунок при помощи бесцветного слоя лака. Плюсом данной техники является отсутствие «шероховатостей» но ногте, которые могли бы причинить неудобства.

•Следующий вид рисунка на ногтях — объемный нейл-арт. Эта техника подразумевает собой нанесение на ногти различных узоров или фигур из акрила или геля. Объемные рисунки для маникюра смотрятся оригинально и выигрышно, однако на каждый день не подходят, «выпирающие» элементы могут легко зацепиться за одежду и порвать колготки, а также поцарапать кожу при неловком движении. •Нарощенные ногти легко оживить при помощи аквариумного дизайна. Аквариумный рисунок стойкий, его можно даже закрасить лаком, а затем снова «открыть» при помощи смывающей жидкости. При этом рисунок сохранится в неизменном виде и не потеряет свою четкость. Свое название он получил за счет особой техники нанесения, утолщающей ноготь. Визуально кажется, что рисунок находится под стеклом (как и в аквариумах). •Весьма простой способ нанесения рисунка на ногти, который нередко используется в домашних условиях — стемпинг. Это быстрый и удобный способ «оживить» свои ноготки. Рисунок «переводится» на ногти или «оттискивается» на них при помощи специальных инструментов — резинового штампа (или скрапера) и металлического клише (диска с гравировкой различных орнаментов и форм, которая впоследствии и становится оттиском). Одно клише обладает разными наборами фигур и узоров, поэтому для нанесения рисунка можно каждый раз выбирать новую форму. Для нанесения рисунка на клише наносится цвет, выбранный для орнамента, затем изображение переносится на штамп и уже с него — на ногти. Закрепить рисунок нужно специальным прозрачным лаком.

Рисунки для маникюра: «удлиняем» короткие ногти

Среди женщин бытует расхожий миф, что выглядеть женственно можно только с длинными ногтями. Поэтому они портят собственные ногти наращиванием или пытаются отрастить их естественным путем, что, как правило, занимает много времени и далеко не всегда удается должным образом. Однако ногти средней и короткой длины при должном уходе и правильном подборе формы и дизайна могут выглядеть не хуже искусственных, а в чем-то даже превосходить их.

Отличным вариантом нейл-арта для коротких ногтей станут вертикальные рисунки, они помогут визуально «удлинить» ногти и сделают пальцы более изящными. В качестве лака-основы предпочтительнее взять лак яркого цвета, однако общий вид ногтя не должен «пестрить», лучше ограничиться 2-3 цветовыми оттенками. Рисунки и декоративные элементы желательно выбирать среднего размера, чтобы они не «утяжеляли» короткие ногти. Для продолговатых и овальных коротких ногтей лучше всего подбирать рисунки в виде цветов и использовать светлые оттенки. А для квадратных коротких ногтей выигрышно будет смотреться графика яркого, насыщенного цвета.

Красота в домашних условиях

Для того, чтобы получить модные ноготки со стильным рисунком, необязательно идти в маникюрный салон. Некоторые рисунки для маникюра, имеющие несложную технику нанесения, доступны для выполнения и в домашних условиях, причем для этого не требуется никаких специальных инструментов (за исключением предметов домашнего обихода, которые можно найти в каждом доме). Рисование на ногтях дарит огромный простор для творчества. Овладеть этим искусством можно, лишь проявив немного терпения.

Методы выполнения рисунков на ногтях своими руками

1. Рисуем иголкой. Для выполнения данной техники рисования вам потребуется простая швейная игла, несколько оттенков лаков по вкусу, а также аккуратность. Необходимо покрыть ногти прозрачным лаком, чтобы создать на ногтях пленку, защищающую от случайных царапин. Далее нужно нанести основной цвет и, не дожидаясь его высыхания, капнуть пару капель другого цвета (или цветов, в зависимости от выбранной композиции). Затем нужно нанести необходимый рисунок при помощи иглы, а после полного высыхания закрепить получившийся шедевр еще одним прозрачным слоем.

2. Рисуем кисточкой. Помимо иглы, для рисования на ногтях можно воспользоваться специальным лаком для рисунков. Его кисточка длиннее обычной, тонкая и зауженная в конце, что позволяет наносить тонкие линии и рисовать все, что потребует душа. Для построения композиции покройте ногти основным цветом, дайте высохнуть, а затем — творите при помощи тонкой кисти. 3. Рисуем скотчем. Весьма оригинальный способ — рисование при помощи скотча. Необходимо нанести основной цвет и хорошо высушить. Затем возьмите скотч и вырежьте из него трафарет будущего узора. Затем «украсьте» трафаретом ваши ноготки и красьте новый слой другого оттенка. После того, как второй слой лака как следует просох, удалите скотч и закрепите результат прозрачным лаком. Оригинальные композиции получаются также и при использовании специальной фурнитуры: блесток, страз, пайеток и т.п. Подобные элементы выкладываются на подсохший основной цвет и закрепляются бесцветным лаком. Рисовать на ногтях — просто и приятно, а полученный результат не оставит равнодушными окружающих и позволит подчеркнуть свою индивидуальность. Ранее эксперты рассказали, как сделать потрескавшийся маникюр дома.