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Принцессе Диане нельзя было менять образ. Как же она сделала новую стрижку?
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Принцессе Диане нельзя было менять образ. Как же она сделала новую стрижку? 

Журнал ОК! 1 час назад
Оказывается, принцесса Диана любила экспериментировать с внешностью, только практически ничего не могла себе позволить. Даже длину волос ей пришлось менять так, чтобы никто ничего не заподозрил. Об этом рассказал ее личный парикмахер Ричард Далтон, который работал с королевской особой в течение 12 лет.
Он отметил, что «пернатая» стрижка Дианы были ее визитной карточкой многие годы, и резкая смена имиджа могла шокировать окружающих. Мысль об этом пугала принцессу, и они с Далтоном придумали лайфхак, о котором он и рассказал журналистам в недавнем интервью:
Что бы я ни делал с ее волосами, это немедленно оказывалось на первых полосах. Поэтому мы не стали делать ей короткую стрижку сразу, а укорачивали волосы понемногу в течение нескольких недель
Принцесса Диана с укороченной стрижкой
Ричард Далтон и принцесса Диана познакомились, когда последней было всего 17 лет — он был парикмахером ее сестры. После свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году Диана позвала Далтона в свою команду. Именно Далтон был первым парикмахером совсем юных тогда принцев Уильяма и Гарри.
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A post shared by luxury_lifestyle (@luxury_lifestyle1111) on  Jul 2, 2018 at 11:28pm PDT  Воспоминания парикмахера принцессы Дианы появились в прессе в связи с женитьбой ее младшего сына принца Гарри. Кстати, образ его невесты (теперь уже жены) Меган Маркл Далтон одобрил, выразив мнение о том, что прическа хорошо сочеталась с платьем, тиарой и фатой.
Он также отметил, что на свадьбе было много отсылок ко вкусам прицессы Дианы. Так, звучала ее любимая песня Guide Me, O Thy Great Redeemer, а в декоре были использованы ее любимые цветы — белые розы и ландыши.
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