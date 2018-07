Принцессе Диане нельзя было менять образ. Как же она сделала новую стрижку? 

Он отметил, что «пернатая» стрижка Дианы были ее визитной карточкой многие годы, и резкая смена имиджа могла шокировать окружающих. Мысль об этом пугала принцессу, и они с Далтоном придумали лайфхак, о котором он и рассказал журналистам в недавнем интервью:

Что бы я ни делал с ее волосами, это немедленно оказывалось на первых полосах. Поэтому мы не стали делать ей короткую стрижку сразу, а укорачивали волосы понемногу в течение нескольких недель

Принцесса Диана с укороченной стрижкой

Воспоминания парикмахера принцессы Дианы появились в прессе в связи с женитьбой ее младшего сына принца Гарри . Кстати, образ его невесты (теперь уже жены) Меган Маркл Далтон одобрил, выразив мнение о том, что прическа хорошо сочеталась с платьем, тиарой и фатой.