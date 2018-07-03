Ещё
Зачем грудничкам брили голову в СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы

Зачем грудничкам брили голову в СССР 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Большинство советских мам в обязательном порядке стригли своих детей налысо, когда тем исполнялся один год. Зачем же они это делали?
Суеверия
В Советском Союзе стрижка под ноль была характерным признаком почти каждого одногодки. Дело в том, что, несмотря на строй, многие граждане СССР были очень суеверны. Считалось, что если состричь волосы годовалому малышу, то вскоре его шевелюра станет лучше прежней: волосы будут гуще и толще. Причем, чаще всего эта стрижка оказывалась самой первой в жизни ребенка.
Зачастую детей до года не стригли вообще. Бытовало поверье, что стрижка лишает младенца удачи в будущем или влечет за собой утрату эмоциональной связи между ним и матерью.
К тому же традиция стрижки была подкреплена и в военные, и в послевоенные годы, когда детей стригли налысо просто из соображений гигиены. В связи с тяжелыми бытовыми условиями, в которых в то время существовало большинство граждан нашей страны, нередки были такие заболевания, как педикулез и лишай. А позже бритье просто вошло в моду.
Языческая традиция
На самом же деле традиция стричь детей налысо уходит своими корнями еще в языческую Русь. Тогда стрижка волос у годовалых детей являлась настоящим ритуалом. Дело в том, что младенец мужского пола постоянно находился при матери, а после года переходил на воспитание к мужчине — отцу или дяде. Поэтому от своеобразного символа бунтарства — волос — малыша следовало избавить прежде всего.
К тому же волосы на Руси действительно считались неким связующим звеном между матерью и ребенком. Именно поэтому в определенном возрасте эту связь необходимо было оборвать. Это было так же естественно, как перерезать пуповину сразу после рождения.
Первый отстриженный локон люди хранили всю жизнь и постоянно носили его на груди в небольшом холщовом мешочке. Такой оберег, по мнению наших предков, защищал их от всевозможных бед и недугов.
Надо ли стричь детей на самом деле?
По утверждениям врачей, стричь ребенка до года не только можно, но и нужно. От обилия волос, голова потеет, что, конечно, не лучшим образом сказывается на коже малыша и состоянии волосяных луковиц.
Что касается стрижки в один год, то трихологи уверены в том, что ни особой пользы, ни страшного вреда такая процедура ребенку не принесет. Ведь состояние волос заложено на генетическом уровне, а изменить гены с помощью стрижки невозможно.
Однако в возрасте около года у большинства детей на самом деле происходит смена волос. И стрижка данный процесс способна ускорить.
Сообщение Зачем грудничкам брили голову в СССР появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Сухие шампуни: основные минусы и плюсы Альгинатные маски: какую пользу они приносят В каких случаях нельзя использовать разогревающие мази
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валютные резервы России оказались под угрозой232
На Украине предложили топить российские корабли273
Россию обязали заплатить за СССР36
Балерина лишилась ног после отдыха на катере7
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»58
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
00:27
Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался
Происшествия
01:41
В военном параде в Минске приняли участие женщины
Армия Войска
01:48
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Происшествия
00:06
Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
В мире
01:27
На Украине предложили топить российские корабли
Войска Армия
00:36
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение