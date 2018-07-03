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Улыбка во все 32 и лихое кепи: 16-летняя Кайя Гербер снялась для обложки Vogue Italia
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Улыбка во все 32 и лихое кепи: 16-летняя Кайя Гербер снялась для обложки Vogue Italia 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
16-летняя модель Кайя Гербер стала героиней обложки июльского выпуска итальянского Vogue.
Модель сияет на обложечном снимке белозубой улыбкой и демонстрирует минимум макияжа. Темой фотосессии стилисты выбрали французский шик: Кайя Гербер предстает перед камерой в лихом кепи, под которое заправлены ее волосы, и рубашке кремового оттенка. Фотографией девушка поделилась в Instagram, то же фото у себя в stories опубликовала ее мама Синди Кроуфорд. Также Кайя поздравила своего брата Пресли, с которым очень близка, с днем рождения.
— порадовалась Кайя 19-летию Пресли.
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Фото:Instagram
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