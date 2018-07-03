Фен для сушки собак. Как выбрать?

Многие владельцы убеждены в том, что сушка, укладка и стрижка необходимы только собакам декоративных пород. Однако тщательный уход за шерстью любимца необходим не только для красоты, но и для здоровья. Сегодня существует множество профессиональных инструментов для поддержания шерсти питомца в отличном состоянии. Один из них — компрессор для сушки собак. Что это такое?

Компрессор для собак, пушка и турбофен — все это разные названия фена, который предназначен для сушки животных.

Многие владельцы скептично относятся к идее покупки компрессора для собак. Если результат один и тот же — сухая шерсть, то зачем покупать отдельную технику для питомца? Действительно, для сушки небольших короткошерстных собак вполне можно использовать и обычный фен, предназначенный для людей. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не сжечь шерсть питомца, для этого фен должен быть установлен на минимальную температуру или на щадящий режим. А вот для питомцев с длинной шерстью, а также при подготовке к выставке целесообразно приобрести профессиональный фен для собак.

В чем отличия?

Компрессор не сушит волосы. Он работает при температуре до 27°C, которая не обжигает кожу животного и не повреждает волоски;

Компрессор ускоряет процесс линьки. Фен для собак не испаряет воду, он как бы «выбивает» ее. А вместе с влагой под воздействием мощного воздушного потока удаляются и отмершие волоски. Поэтому специалисты рекомендуют использовать его во время линьки, чтобы ускорить этот процесс;

Компрессор незаменим в холодное время года. Он позволяет высушить собаку всего за час, благодаря чему она не простудится и не переохладится.

Сегодня в зоомагазинах можно найти несколько вариантов фенов для собак. Как понять, какой подходит именно вашему питомцу?

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На что обратить внимание при выборе компрессора:

Тип фена. Они бывают стационарные и мобильные, то есть переносные. Первые удобны в том случае, если ваша собака — домосед, вы не путешествуете с ней и не посещаете выставки. Если же питомец всюду следует за вами и является активным участником всевозможных мероприятий для собак, лучше отдать предпочтение мобильному компрессору.

Скорость подачи воздуха. Мощность компрессора является не такой показательной величиной, как скорость подачи воздуха. Хорошие модели, как правило, предлагают две скорости надува и функцию регулировки потока воздуха. Это большой плюс для животных, которые могут испугаться громких звуков. Плавное наращивание мощности воздушного потока вряд ли смутит даже самого большого трусишку.

Материал. Более дорогие модели чаще всего производятся из металла, а компрессоры с более низкой ценой обычно сделаны из пластика.

Эргономичность. Важно не только обращать внимание на технические характеристики фена, но и на такие детали, как длина шланга, его диаметр, удобство конструкции. Например, чем длиннее шланг, тем удобнее его использовать, а чем он уже, тем сильнее поток воздуха.

Наличие дополнительных насадок. Если питомцу необходима не только сушка, но и укладка шерсти, стоит обратить внимание на модели, производители которых предлагают в комплекте несколько насадок. Они позволят придавать волосам собаки разную форму.

Если у вас нет опыта сушки животного феном, первую процедуру всегда лучше доверить профессионалу.

Иначе есть риск напугать питомца и навсегда отбить у него интерес к купанию и сушке.

Если же вы непременно хотите проводить процедуру самостоятельно, стоит обратиться к профессиональному грумеру или заводчику за небольшим мастер-классом и полезными советами.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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