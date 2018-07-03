Как постричься в невесомости: реальный эксперимент сняли на видео

Космонавт за полгода на орбите может отрастить такие волосы, что любая рок-звезда обзавидуются. Правда, на МКС таких причёсок почему-то не любят: смотрите, как выглядит самая настоящая космическая стрижка!

Видео с процессом залил на YouTube «Роскосмос» . Выглядит стрижка впечатляюще — достаточно упомянуть, что в процессе участвуют не только ножницы, но и пылесос. Ладно, тут мы немного преувеличили. Александр Мисуркин бреет товарища по орбите специальным устройством, бритвенной машинкой со встроенным пылесосом. Без таких предосторожностей космическая станция давно бы уже превратилась один большой комок летающих повсюду волос.

Но ролик стоит смотреть не только из-за стрижки. «Роскосмос» сделал видео формата 360 градусов: надоест смотреть на космонавтов — просто поверните камеру и прогуляйтесь по самой МКС.