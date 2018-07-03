Видео дня: кормящая мама Крисси Тейген украла средство для волос и спрятала в необъятном декольте

32-летняя модель Крисси Тейген, недавно ставшая мамой во второй раз, не изменяет своей задорной натуре.

Крисси Тейген решила воспользоваться бонусами удобного для кормления грудью платья с открытыми плечами и супероткровенным декольте, чтобы в магазине средств для волос унести понравившийся продукт мимо кассы. В Instagram она опубликовала веселое видео, в котором берет с полки флакон и прячет его под грудью.

Естественно, большинство подписчиков звезды поняли, что пост рекламирует определенный бренд, и Крисси ничего не уносила тайком. «Очень мило и смешно, вот бы увидеть реалити о ней и Джоне Ледженде», «Не воруй, милая, ведь ты пример для других», «Если есть грудь, используй ее», «Точный мой портрет — ведь я бедна, и только средств для волос мне не хватает, чтобы наслаждаться жизнью», — пишут модели в комментариях.

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Фото:Instagram