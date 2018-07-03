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«Прическа, как у Аллы!»: Новая укладка Галкина вызвала переполох в соцсети
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«Прическа, как у Аллы!»: Новая укладка Галкина вызвала переполох в соцсети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не всем пришлись по душе буйные кудри шоумена. Верные почитатели творчества Максима Галкина призывают телеведущего состричь накладные волосы. К слову, сам Максим вполне доволен своим внешним видом и на критику фанатов никак не реагирует.
На днях Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге домашнее фото с 4-летней дочкой Лизой. Внимание поклонников привлекло сходство девочки и ее звездной мамы Аллы Пугачевой. «А глазки-то мамины!» — отметили фанаты, добавив, что малышка может стать новой суперзвездой, благодаря обаянию и непосредственности.
Обсудили поклонники и новую укладку Максима Галкина. Многим прическа телеведущего показалась чересчур женственной, другие посоветовали шоумену состричь длинные пряди волос.
Поклонники обсуждают новую укладку Максима Галкина (Фото: Instagram)
«Максим, это у вас после косичек такие волосы стали? Я тоже на море дочке заплела 50 косичек, страшно расплетать!», «Макс смени прическу», «Да дайте вы людям отдохнуть! Приедут — наведут лоск», «Что у папы с волосами?!», «Прическа, как у Аллы!», «Кудрявый, как девица!», «Что-то Макс все моложе становится!», «Я не поняла, вы что там, молодеете?!», «Максим, а вы все молодеете… Вот что значит попасть в правильные женские руки! А дочка — копия мамы!», «Макс, какой ты здесь красивый с такой прической», «Да, круто, когда с возрастом выглядишь гораздо лучше, чем 15 лет назад», «Галкин — загорелый с белозубой улыбкой — просто Родригес какой-то и танцует как бразилец на знаменитом карнавале. У Вас прекрасный стилист. Прическа трансформируется и в классическую для публичного телеведущего человека, и для свободного и современного человека в обычной жизни», — отметили поклонники.
Алла Пугачева и Максим Галкин в ноябре прошлого года прошли обряд венчания после шести лет брака. Супруги решили скрепить свои отношения переде Богом. Певица уже стояла у алтаря в 1994 году в Иерусалиме с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Позже сама Примадонна призналась, что всю оставшуюся жизнь будет корить себя за этот поступок.
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