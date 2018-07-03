Грива, вернись! 8 причин выпадения волос — и как улучшить ситуацию

Вообще, волосам свойственно выпадать — они меняются каждые несколько месяцев. Они выпадают, когда ты моешься в душе или расчесываешься, — и это нормально. В день человек теряет 50−100 волосков. Но это событие может быть симптомом различных заболеваний, так что если сомневаешься, лучше сходи к дерматологу. Вот несколько основных причин выпадения волос.

1. Telogen effluvium

Это латинское название обозначает выпадение волос в стадии телогена. Самый распространенный пример — период 4−6 месяцев после родов, когда у некоторых появляется ощущение, что они лысеют. На самом деле это не так: во время беременности волосы дольше остаются на своих местах из-за гормональной перестройки, а потом организм избавляется от всех волосинок, переживших свой срок.

Также волосы могут выпадать после сильного стресса или серьезного хирургического вмешательства. Как правило, тоже с задержкой в пару месяцев, поэтому люди попросту не связывают эти два события. Причиной выпадения могут стать и некоторые лекарства.

Лечение: после родов или операции ничего не поделаешь, остается только ждать. Если дело в лекарствах — подобрать другие. Если проблема в стрессе — стараться меньше нервничать.

2. Наследственность

Если у кого-то из родителей была такая проблема, она может передаться и тебе. Процесс порой начинается в 25−30 лет с истончения волос на определенном участке головы или по всей поверхности. Врачи проводят генетические тесты и биопсию кожи головы: если волосяные фолликулы заменяются более мелкими — проблема в генах.

Лечение: предотвратить такое выпадение волос нельзя, но можно подобрать средства, чтобы замедлить процесс.

3. Волчанка

Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые ткани. Помимо выпадения волос, она сопровождается постоянной усталостью, головными болями и болями в мышцах, чувствительностью к свету. Волчанку определяют по анализу крови и набору симптомов.

Лечение: его прописывает врач. Если кожа головы еще и чешется, к списку лекарств добавляют лечебный крем.

4. Анемия

Женщины с сильными кровотечениями во время менструации или с нелюбовью к богатым железом продуктам предрасположены к анемии. В этом состоянии в крови недостаточно красных кровяных телец, которые разносят по телу кислород. Начинают выпадать волосы, теряется концентрация, появляется усталость.

Лечение: после анализов на ферритин и гематокрит врач может назначить лекарства с высоким содержанием железа, а также диету, богатую мясом, рыбой и бобами.

5. Поликистоз

Из-за него зачастую начинают расти волосы там, где не должны — например, на лице. При этом на голове их может стать меньше.

Лечение: врач назначает гормональные таблетки, чтобы снизить уровень тестостерона и убрать неприятные симптомы.

6. Проблемы с кожей головы

Себорейный дерматит, псориаз, грибковые инфекции — вот наиболее частые причины воспаления кожи головы, которые мешают волосам расти. Себорею (перхоть) легко заметить невооруженным глазом, к тому же волосы быстрее пачкаются. Псориаз образует на коже заметные белые бляшки, а грибковые инфекции — красные пятна.

Лечение: от себореи помогает специальный шампунь, от псориаза — лекарства и разные виды терапии, от грибка — противогрибковые средства. Все это назначают врачи.

7. Алопеция

Аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Одной из причин может стать сильный стресс, во многих случаях непонятно, откуда она появляется. Есть три вида алопеции: очаговая (круглые участки без волос на голове), тотальная (полное облысение головы), универсальная (исчезновение волос по всему телу).

Лечение: врач назначит стероиды и медикаменты от выпадения волос. Также рекомендуется снизить уровень стресса.

8. Активный уход

Слишком частое и активное использование шампуня, фена и средств для укладки вредит волосам. Они становятся слабыми и ломкими, начинают выпадать.

Лечение: постарайся не перегревать голову, ставь фен на среднюю мощность и температуру. Лучше не пользоваться утюжками для волос и не менять цвет волос радикально.