«Вот это сходство»: новая укладка Пелагеи сделала ее копией Полины Гагариной

Популярная исполнительница Пелагея удивила своих поклонников схожестью со своей коллегой по цеху. На днях звезда поднялась на сцену с нехарактерной для себя прической — вместо крупных локонов артистка завила мелкие кудри, что придало ее лицу неуловимые черты не менее известной певицы Полины Гагариной

31-летняя артистка Пелагея дала концерт под открытым небом на сцене в Сергиевом Посаде, где появилась перед поклонниками с весьма интересной прической. Обладательница светлых волос зачастую предпочитала носить крупные локоны, которые сменяла на прямую укладку, однако сейчас звезда предпочла завить мелкие кудри и заплести их в косу, оставив несколько передних прядей на свободе. С такой волной кудрей, обрамляющих контур ее лица, Пелагея мгновенно напомнила своим поклонникам небезызвестную Полину Гагарину, какой та была до своих смелых коротких стрижек и экстремального похудения.

Удивленные своим открытием, почитатели принялись обсуждать схожесть черт лица и образа, поражаясь тому, как меняет человека прическа, ведь ранее никто не замечал подобного сходства двух красавиц. «Ой, на этом фото на Гагарину похожа! Все дело в макияже?» «Ох, какие романтические кудри. Вы прям преобразились» «Полюшка, вы тут точь-в-точь как Гагарина» «Сначала подумала, что Гагарина архивное опубликовала. Вот это сходство, надо же, раньше не замечала в вас общие черты»

К слову, прическа — не единственное новшество Пелагеи. Почитатели также уверены, что их любимица прибегла к помощи современной медицины и поработала над собственным бюстом. Ее увеличившиеся округлости, которые хорошо видны в нарядах с глубоким декольте, стали причиной бурных пересудов, поскольку причины для таких изменений показались публике неразумными.