Чичарито рассказал, почему он обесцветил волосы

Нападающий сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес заявил, что его команда покидает чемпионат мира по футболу с высоко поднятой головой после проигрыша Бразилии (0:2) в 1/8 финала.

— Мы пытались сделать все, что в наших силах в матче со сборной Бразилии. Не все получилось, но мы покидаем чемпионат мира с высоко поднятой головой, — цитирует "РИА Новости" Эрнандеса.

На вопрос, почему в преддверии игры с бразильцами он обесцветил волосы, форвард ответил: «Кто-то меняет ботинки, кто-то — носки. Я решил поменять цвет волос».

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